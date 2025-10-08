El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles una jornada con cielo parcialmente nublado y soleado por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 26 grados, con viento del noroeste y una humedad relativa del 70%.

Para el jueves se espera cielo parcialmente nublado y más calor. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima de 27 grados, con viento del noroeste.

El viernes la mínima será de 16 grados y la máxima de 28 grados, con viento del noroeste. No se esperan lluvias.