El padre de Pablo Grillo, Fabián, brindó unas palabras a la 750 luego de conocerse el fallo por el cual la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por lesiones graves contra el reportero gráfico y sostuvo que “era obvio que tenía que ocurrir”.

“De lo que se lo acusa es muy cercano a lo que planteamos e incluso deja la puerta abierta para ir para arriba, porque lo que se plantea es que lo hizo en reiteradas oportunidades sin ser sancionado ni reprimido por sus superiores”, afirmó Fabián Grillo.

“Por lo tanto, hay evidencia de que hacía lo que querían sus superiores. Eso es lo que queremos demostrar. Hay que demostrarlo formalmente. Acá está demostrado con las imágenes, con las palmadas en la espalda después de ejercer los disparos. No solo no había una reprimenda, sino que lo felicitaban”, dijo.

En tanto, consultado por la salud de Pablo, informó que que el jóven fotógrafo “está mejorando mucho”. “La evolución es muy buena. Es lenta, pero está mejorando”, manifestó.

“(Pablo) se está empezando a alimentar por la boca, despacio, pero lo están probando con manzanas, puré, cosas líquidas. Hay que volver a educarlo en ese sentido”, agregó.

Además, señaló que lo único que le está provocando más inconvenientes a la hora de la recuperación es “la oralidad”.

“Está hablando un poco más. Entender entiende todo, pero la oralidad es el problema. Hay como una desconexión que está reconectando en todo lo que tiene que ver con la boca”, cerró.