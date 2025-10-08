"Morrissey cancela su presentación" es el título que se replica desde hace años. No importa de qué ciudad se hable, el líder de una de las bandas más emblemáticas de Manchester, The Smiths, hace tiempo dejó de ser noticia por su música.

Las suspensiones, puntualmente en Argentina, comenzaron en septiembre de 2023 cuando anunció tener dengue. En esa oportunidad, el show previsto para el Movistar Arena, fue postergado. La nueva cita se pautó para febrero de 2024. Pero el show también fue cancelado, ahora de manera definitiva por "agotamiento físico".

En realidad, el historial comienza una década antes, cuando en julio de 2013 decidió no cumplir con un show pactado en Tecnópolis "por problemas de salud".

Las cancelaciones de Morrissey se multiplican

El mes pasado el tour lo llevó a Estados Unidos, donde canceló una noche en Connecticut y otra en Massachusetts.

El músico denunció que "había una amenaza creíble contra su vida", luego de un mensaje que se publicó en Internet de un hombre que "le iba a disparar" durante su actuación.

En junio, el británico había asegurado que está en constante "lucha" por completar su gira porque no recibe ayuda financiera de parte de la industria discográfica. "Ningún sello discográfico lanzará nuestra música, ninguna radio la reproducirá y, sin embargo, nuestras ventas de entradas son sensacionales", aseguró.

En paralelo, ese mismo mes no tocó en Estocolmo por un "cansancio físico de la banda" y su frustración ante el escaso apoyo. En ese mes ya había suspendido su presentación en Madrid por sinusitis aguda.

Sus oídos volvieron a generarle problemas esta semana en Estados Unidos, durante sus fechas en Salt Lake City y Seattle, por una infección. En otras ocasiones suspendió sus recitales por detectar carne en las cercanías a su backstage, como parte de su acérrima campaña a favor del veganismo.

Morrissey, el veganismo y la política

Steven Patrick Morrissey tiene 66 años y desde los 80 es un hito de la música británica.

Con los Smiths revolucionó el sonido y la escena de Manchester. Sus letras, con un fuerte tinte melancólico y su defensa por los derechos de los animales, marcaron una época.

Con el paso de las décadas, y la problemática disolución de la banda, Morrissey ha publicado destacados discos en solitario. También fue protagonista en distintas controversias.

En 2017 opinó sobre la inmigración en Europa: “Quiero que Alemania sea alemana. Quiero que Francia sea francesa. Si intentas que todo sea multicultural, al final no tendrás ninguna cultura. Todos los países europeos han peleado por su identidad por muchos. Y ahora la desperdician”.

En cuanto al racismo y a las críticas, declaró en su página web: "La izquierda chiflada moderna parece olvidar que Hitler era de izquierdas, pero claro, ahora nos llaman racistas a todos, y la palabra, en realidad, no tiene sentido".

Morrissey siempre afirmó ser "apolítico", pero también ha criticado a Margaret Thatcher y ha defendido el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. El enfrentamiento discursivo con su ex compañero, Johnny Marr, es otra larga historia, que parece tener capítulos todavía por escribirse.

La nueva fecha de Morrissey en Argentina es el sábado 8 de noviembre. ¿Los fans tendrán su ansiada revancha?