Años después de consolidarse en Hollywood, Julia Roberts, la actriz ganadora del Óscar, regresa para desafiar su impecable imagen en la nueva película de Luca Guadagnino, Cacería de brujas. La cinta, situada en la prestigiosa Universidad de Yale, aborda un caso de abuso sexual que desestabiliza tanto los pilares de la academia como el delicado equilibrio entre verdad, poder y ambición, involucrando directamente a su personaje, Alma Imhoff.

Una intriga que sacude el mundo académico

La trama comienza con Alma, una destacada profesora de filosofía en Yale, que está a punto de recibir el ascenso por el que ha trabajado durante años. Un escándalo repentino estalla cuando una de sus estudiantes más prometedoras, Maggie Price, acusa a un colega de abuso sexual, lo que sitúa a Alma en una encrucijada ética. Este suceso no solo afecta a la estructura de poder dentro de la institución, sino que también obliga a Alma a enfrentar sus propias fantasías y miedos en torno a la verdad y la lealtad.

Los complejos desafíos de la moralidad y el privilegio

Con guion de Nora Garrett, en su debut como escritora de largometrajes, Cacería de brujas despliega una serie de cuestiones inquietantes sobre moralidad y clase, desencadenadas por las revelaciones de Maggie. Andrew Garfield interpreta al carismático colega de Alma, cuya imagen de integridad se tambalea a medida que avanzan las investigaciones y las lealtades comienzan a redefinirse. Mientras tanto, Alma se enfrenta a una institución que prefiere el silencio antes que la incomodidad de la verdad.

El arte maestra de la tensión silenciosa

A través de una narrativa cargada de silencios elocuentes, Guadagnino mantiene a la audiencia en un estado de expectación constante. La interpretación de Roberts muestra una compostura externa mientras su personaje navega por un caos interno. Sin estridencias ni declaraciones heroicas, la atmósfera de la película se construye mediante el crescendo de una partitura melancólica a cargo de Trent Reznor y Atticus Ross, junto con la fotografía sutilmente poderosa de Malik Hassan Sayeed.

Cacería de brujas proyecta un espejo perturbador sobre el entorno académico privilegiado, mientras examina el frágil tejido de las relaciones de poder y la búsqueda de una justicia que rara vez es tan clara como parece. Con un estreno pactado para este jueves 9 de octubre, la película promete generar una conversación necesaria en torno a las dinámicas de género y poder.

