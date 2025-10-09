Cines

ÁNGELO EN EL BOSQUE MÁGICO

Animación. Dir: Vincent Paronnaud, Alexis Ducord. N/A

Cinépolis. Cas: 15.30*, 17.30 h (*solo sáb y dom)

Showcase. Cas: 12.15 14.15, 18.00** h (*solo sáb y dom) (*excepto jue y vie)

AND THE KING SAID, WHAT A FANTASTIC MACHINE

Documental. Dir: Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck. SAM 18 años

Cine El Cairo. Dom, 20.30 h

ATHENS MIDNIGHT RADIO 

Con Renos Haralambidis, Eleftheria Stamou. Dir: Renos Haralambidis. SAM 18 años

Cine El Cairo. Vie, 22.30 h

BAJO LAS BANDERAS, EL SOL

Documental. Dir: Juanjo Pereira. SAM 13 años

Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h; Vie y dom, 22.30 h

BELÉN

Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años

Showcase. Cas: 12.00*, 14.20, 16.50, 19.10, 21.40 h (*solo sáb y dom)

BTS 

Documental/Musical. ATP

Cinépolis. Hoy, 19.30 h; dom, 14.30 h

Hoyts. Jue, sáb y dom, 22.00 h (2019) h; Vie y dom, 14.40* 22.00 h (2021) (*solo dom)

Showcase. Sub (2019): Jue, 18.00 h; dom, 14.30 h; Sub (2021): Vie, 18.00 h; dom, 17.00 h

CAMINA O MUERE

Con David Jonsson, Cooper Hoffman. Dir: Francis Lawrence. SAM 16 años

Showcase. Sub: 22.25 h

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO

Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años

Hoyts. 2D Cas: 15.00 h; 2D Sub: 18.30 h

Las Tipas. 2D Sub: 22.10 h

Showcase. Cas: 12.45, 15.55 h; Sub; 19.05 h

DIBUJOS IMAGINARIOS

Con Tony Hale, D'Arcy Carden. Dir: Seth Worley. SAM 13 años

Showcase. Cas: 12.00*, 14.10 h (*solo sáb y dom)

DOMINGO

Con Ángel Fernández, José Alberto López. Dir: Julian Pérez Canton, Lautaro González de la Cap. ATP

Cine El Cairo. Sáb, 18.00 h

DORA: AVENTURAS MÁGICAS EN EL REINO DE LAS SIRENAS

Animación. ATP

Cines del Centro. Cas: 14.40, 16.00 h

Cinépolis. Cas: 14.20*, 16.00 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 13.40, 15.15 h

Las Tipas. Cas: 15.40, 17.40 h

Showcase. Cas: 13.50, 16.20 h

DOWNTON ABBEY: EL GRAN FINAL

Con Matthew Goode, Tuppence Middleton. Dir: Simon Curtis. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30 h

Showcase. Sub: 14.05, 16.50, 19.25 h

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS

Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 16.50, 19.45, 22.40 h

Hoyts. Cas: 16.55, 19.50, 22.45 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 18.40; Sub: 21.30 h

Showcase. Cas: 13.45, 16.30, 19.15, 22.10 h; Sub: 19.35, 22.30 h

EL HOMBRE MEDIDO

Con Leonard Sheicher, Girley Jazma. Dir: Lars Kraume. SAM 18 años

Cine El Cairo. Sáb, 20.30 h

EL MATRIMONIO DE MARIA BRAUN

Dir: Rainer Werner Fassbinder. SAM 16

Cine Lumière . Jue, 20.00 h

ESPEJOS N° 3

Con Paula Beer, Barbara Auer. Dir: Christian Petzold. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub 19.40 h

F1: LA PELÍCULA

Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley

Las Tipas. Sub: 15.30 h

HERMANOS DE SANGRE

Thriller. Comedia negra. Dir: Daniel de la Vega. SAM 16

Cine Lumière. Vie, 20.00 h

HOME MOVIE DAY | DÍA DE PELÍCULAS FAMILIARES

Edición especial Tricentenario de Rosario

Cine Lumière. Sáb, 18.00 h

HOMO ARGENTUM

Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años

Cinépolis. Cas: 14.20*, 16.45, 22.20 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 19.00 h

Las Tipas. Cas: 16.30, 18.50, 21.10 h

Showcase. Cas: 14.00, 17.10, 19.30, 21.50 h 

LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY

Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP

Hoyts. Cas: 14.10, 16.30 h

Las Tipas. Cas: 14.40, 16.50 h

Showcase. Cas. 12.05*, 14.20, 16.35 h (*solo sáb y dom)

LA HERMANASTRA FEA

Con Lea Myren, Ane Dahl Torp. Dir: Emilie Blichfeldt. SAM 16 años

Las Tipas: Cas: 19.00 h; Sub: 21.40 h

Showcase. 12.00*, 16.55, 20.15 h; Sub: 14.25**, 22.40 h (*solo sáb y dom) (**no se emite dom)

LA HISTORIA DE SOULEYMANE

Con Abou Sangare, Alpha Oumar Sow. Dir: Boris Lojkine. SAM 18 años

Cine El Cairo. Dom, 18.00 h

LA MÁQUINA: THE SMASHING MACHINE

Con Dwayne Johnson, Emily Blunt. Dir: Benny Safdie. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 17.20, 19.50, 22.20* h (*solo vie y sáb) 

Hoyts. Cas 14.20, 19.40 h

Las Tipas. Cas: 19.10 h; Sub: 21.50 h

Showcase. Cas: 16.40*, 22.00 h; Sub: 14.00, 19.20 h (*excepto dom) 

LA PETITE

Con Fabrice Luchini, Mara Taquin. DIr: Guillaume Nicolloux. SAM 13 años c/Res

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años

Las Tipas. Cas: 13.30, 17.10 h; Sub: 21.00 h

LOS EXTRAÑOS: CAPÍTULO II

Con Madelaine Petsch, Richard Brake. Dir: Renny Harlin. SAM 13 años

Showcase. Cas: 12.00*, 22.00 h (*solo sáb y dom)

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.30, 19.50 h

MASCOTAS AL RESCATE

Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP

Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.00, 18.10 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 14.30 h

NECROFOBIA

Ficción, terror. Dir: Daniel de la Vega. SAM 16 años

Cine Lumière. Vie, 20.00 h

OTRO VIERNES DE LOCOS

Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP

Showcase. Cas: 18.55 h

TELEVISIÓN ARGENTINA – MEMORIA Y BALANCE

Documental. Selección del material y edición: Fernando G. Varea. ATP

Cine Lumière. Dom, 20.00 h

TERAPIA FAMILIAR

Con Marko Mandic, Aliocha Schneider. Dir: Sonja Prosenc. SAM 18 años

Cine El Cairo. Hoy, 20.30 h

TERROR EN LA ÓPERA

Con Cristina Marsillach, Ian Charleson. Dir: Darío Argento. SAM 16 años

Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h

TRON: ARES

Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.30 h; Sub: 22.30* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.30*, 17.10, 19.50, 22.30 h; 3D Cas: 19.15, 22.00 h; 2D Cas: 14.00*, 16.40, 19.30, 20.15, 22.15, 22.50 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.3D y 3D Cas: 14.45, 17.30, 20.15 h; DBOX 2D y 2D Cas: 14.45, 19.15,  22.00 h; DBOX 3D y 3D Sub: 23.00 h; DBOX 2D y 2D Sub; 16.30 h

Las Tipas. 4D Cas 17.00 h; 4D.3D Atmos Cas: 14.30, 19.30, 22.00 h; 3D Cas Atmos: 15.50, 18.15 h; 2D Sub Atmos: 21.00 h

Nuevo Monumental. 3D Cas: 19.30 h; 2D Cas: 14.30, 17.00, 22.00 h

Showcase. 3D Cas: 12.10*, 14.50, 17.25, 20.00, 22.35 h; Cas: 14.10, 16.25, 16.45, 19.00, 19.20, 21.35, 21.55 h; Sub: 12.00*, 14.30, 17.05, 19.40, 22.15 h (*solo sáb y dom)

UNA BATALLA TRAS OTRA

Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16

Cines del Centro. Sub: 20.00, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 19.00 h

Hoyts. Cas: 21.30 h 

Showcase. Sub: 15.20, 18.45, 21.30, 22.05 h

YO Y LA QUE FUI

Con Adriana Lestido, Florencia Lo Re. Dir: Constanza Niscovolos. ATP

Cine El Cairo: Vie, 18.00 h; Sáb, 22.30 h

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av Belgrano 200 Bis

Camila. Dom 19 de oct, a las 21 h

BEATMEMO PUB

Aka. Versiones electroacústicas del grupo britanico Oasis y el solista Noel Gallagher. Hoy, a las 20.30 h

Visual Sound Sessions. Dom, a las 20.30 h

Meridional Jazz trío. Clásicos del jazz y la bossa nova como así también algo de blues y R&B. Mar 14 de oct, a las 20.30 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Alejandro Lerner. Sáb 10 de oct, a las 21 h

Por siempre rock nacional. Cantantes, bailarines y músicos. Dom 12 de oct, a las 20 h

Disney en concierto: un recorrido sinfónico. Sáb 18 y dom 19 de oct, a las 16 h

CASA BRAVA

Pichincha 120

Homenaje a Led Zeppelin. Hoy, a las 20.30 h

C. C. ATLAS

Mitre 645

Sauce Rojo. Dúo formado por Yanina Bolognese y Alejandro Bluhn. Hoy, a las 21 h

COMPLEJO FOREST

Brown 3198

Dúo Coplanacu. Mañana, a las 21 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Alfredo Tosto presenta «Más Música de Mundos». Hoy, a las 21 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

This is Michael. Mañana, a las 21 h

Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2025). Mar 28 oct, 20.30h

METROPOLITANO

Junín 501

Un poco de ruido. Mañana, a las 21 h

Morat. Sáb 11 y dom 12 de oct, a las 21 h

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

Relatividad. Invierno de 1949. Con el eco de la segunda Guerra Mundial y el estallido de la bomba atómica aún flotando en el aire, una misteriosa mujer aborda a Albert Einstein en la calle con la intención de hacerle una entrevista periodística. Con Gabriela Toscano y Luis Machín Dir: Carlos Rivas. Sáb 18 de oct, a las 20 h

CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Sonata corporabile. Obra de circo contemporáneo, creación en residencia de la compañía de la Arena, dirigida por Gerardo Hochman. Presentación, en el marco de una nueva edición del Payasadas. Dom 12 de oct, a las 20. Gratis (las invitaciones se entregan por orden de llegada hasta completar el aforo).

Escritor fracasado. Una adaptación del libro de Roberto Arlt escrita por Marilu Marini y Diego Velázquez, quien también es el intérprete. Sáb 1 de nov, a las 21 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

La viuda alegre. 19 de oct, a las 19 h; 23 y 25 de oct, a las 20 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h

Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de octubre, a las 20 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Sábados de oct, a las 21 h.

LA MORADA

San Martín 771. P.A.

La hija sin cabeza. Actúan Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi. De Paula Luraschi. Dirección: Luciana Di Pietro. Sábados de oct, a las 21 h.

TEATRO DE LA MANZANA

San Juan 1950

Habitación 3. Tres obras breves que transcurren en un mismo escenario. 𝗔𝗽𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝗽𝘀𝗶𝘀: Eva Ricart y German Lucatti. Dir. Sofía Di Palma. 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗮𝗷𝗲 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗮: Ariana Favaretto y Camila Hidalgo Solis Dir. Sofía Di Palma. 𝗧𝗲 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗰𝗵𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗹𝗲𝗷𝗼𝘀: Sofia Di Palma. Dir. Sandra Majic. Sáb 11, 18 y 25 de octubre, 21 hs.