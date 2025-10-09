Espejos n° 3 9 puntos

Miroirs n° 3, Alemania Federal, 2025

Dirección y guion: Christian Petzold.

Fotografía: Hans Fromm.

Montaje: Bettina Böhler.

Intérpretes: Paula Beer, Barbara Auer, Enno Trebs, Matthias Brandt.

Duración: 86 minutos

Estreno: en salas únicamente.

La nueva película del notable cineasta alemán Christian Petzold comienza con un accidente automovilístico. En camino por una ruta provincial, en un rutilante convertible rojo, una discusión entre Laura (la extraordinaria Paula Beer, protagonista de los últimos cuatro films del realizador) y su novio provoca una distracción, un vuelco y la muerte del hombre. Milagrosamente, Laura resulta ilesa, al menos físicamente, pero hay algo quebrado en su interior que el accidente no hace sino aflorar. ¿Acaso Laura quería “accidentarse”?, se preguntaría el psicoanálisis. No por nada en el prólogo del film, en Berlín, se veía a Laura deambular a orillas del Spree, como si hubiera tenido quizás la intención de arrojarse al agua.

A la manera de un cuento gótico alemán -el realizador de Ondina (2020) suele nutrirse de mitos y leyendas de su país- Laura es rescatada por una mujer mayor, Betty (Barbara Auer), que vive sola, recluida en una casa de campo aislada y algo abandonada, un poco como si fuera una “bruja” de los cuentos de los hermanos Grimm. Betty es amable sin ser invasiva y no tiene nada particularmente siniestro, pero sí algo inquietante en su mirada, como si estuviera perdida en el pasado.

Esa extrañeza que parece habitar en ambas mujeres hará que se entiendan sin necesidad de hablar demasiado, ni de verse forzadas a contar sus vidas. Sin embargo, bastará que, en su proceso de recuperación, Laura desempolve el viejo piano de la casa y se ponga a practicar la suite de Ravel que le da su título a la película para que surja allí entre ellas una presencia innominada, una suerte de fantasma que comienza a interponerse en la relación entre ambas. No por nada una película anterior de Petzold se llamaba justamente Gespenster (Fantasmas, 2005).

Es notable la precisión formal, la economía de medios y la sutileza con las que el director de Cielo rojo (2023) va introduciendo nuevos personajes –el exmarido de Betty, el hijo mayor de ambos- sin que esas presencias alteren el delicado equilibrio entre ambas mujeres. Por el contrario, agregan matices y también, a su manera, pequeños accidentes –la caída de una bicicleta, por caso- que remiten, siempre en espejo (esos miroirs del título), al gran accidente que funciona como primer motor del film.

De una manera más discreta o sesgada, otro elemento constitutivo de Espejos n° 3 es el viento, así como en Ondina era el agua y en Cielo rojo el fuego. El cineasta alemán es un autor en el sentido más preciso de término –escribe sus propios guiones, construye sus propios universos- y trabaja deliberadamente por series de películas que se van concatenando unas con otras y van formando un cuerpo de obra. Y aquí en Espejos n° 3 el viento sacude a sus personajes como si fueran náufragos tratando de sobrevivir a sus tácitos desastres personales.

Como ha señalado el propio Petzold en la entrevista que Diego Brodersen publicó en el suplemento Radar, “me gusta pensar que en mi película hay una mujer muerta y otra viva, y que ambas se miran mutuamente en un espejo. Es un poco como en Rebecca, de Hitchcock.” Por cierto, nada es deliberadamente fantástico en Miroirs no. 3, pero como suele suceder con el cine de Petzold por momentos se tiene toda la impresión de que, a pesar de su realismo, se trata –como ya sucedía en Yella (2007)- de una película de terror que prefiere no decir su nombre. Tal es su extrañeza, su belleza y su misterio.