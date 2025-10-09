Distintos informes internacionales y nacionales han puesto en evidencia la gravedad de la crisis de la salud mental.

La Organización Mundial de la Salud advierte que más de 1000 millones de personas en el mundo, el 13 por ciento de la población global, viven con algún padecimiento de salud mental. Durante la pandemia, los trastornos de ansiedad y depresión aumentaron un 25 por ciento y pese a ello se destina en promedio solo el 2 por ciento de los presupuestos de salud a esta área.

En nuestro país, la situación no es diferente. Según la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), el suicidio es la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19 años. En el grupo de 15 a 19 años, la tasa es de 12,7 suicidios cada 100.000 habitantes. Lo más alarmante es que los jóvenes y adolescentes se convirtieron en el grupo etario más afectado, desplazando a los adultos mayores.

Este fenómeno evidencia una crisis que impacta directamente en quienes deberían tener la mayor expectativa de futuro.

A esta realidad se suma otro dato doloroso: la creciente cantidad de personas en situación de calle, muchos de ellos, jovenes, niñas y niños.

El último relevamiento oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (mayo 2025) contabilizó 4.522 personas sin techo, un 27 por ciento más que el año anterior. Sin embargo, el Censo Popular de Organizaciones Sociales sostiene que la cifra real supera las 11.800 personas, lo que triplica el número oficial. La calle no solo implica vulnerabilidad social extrema, sino que constituye un factor de riesgo enorme para la salud mental y física de quienes la padecen y para el entramado social en su conjunto.

Otro elemento crucial es la fuerte crisis en que se encuentra la educación pública de nuestro país. Esa educación que aún capacita y brinda herramientas para el desarrollo de nuestros jóvenes no puede continuar sosteniéndose sin un presupuesto acorde. El 17 de septiembre, una inmensa multitud salió a las calles de todo el país, en CABA se marchó hacia el Congreso Nacional para manifestar el rechazo al veto de la ley de financiamiento de las universidades. Estudiantes, docentes, no docentes, gremios, agrupaciones políticas y trabajadores del hospital Garrahan llenaron las calles del centro porteño e hicieron oír su reclamo. Y los representantes del pueblo no tuvieron más opción que escucharlos. Se logró rechazar el veto presidencial.

Frente a este panorama, desde la Asociación de Psicólogos del GCABA consideramos indispensable:

* Que se cumpla con lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental y garantizar al menos un 10 por ciento del presupuesto de salud para este campo, en lugar del insuficiente 1,68 por ciento proyectado para 2025.

* Implementación de políticas públicas focalizadas en jóvenes y adolescentes, con dispositivos accesibles de prevención, contención y acompañamiento, es decir que se cumpla según la ley, el acceso a la salud.

* Profundizar acciones para fortalecer la Psicología Clínica como especialidad certificaday asegurar la formación continua y la calidad de la atención.

* Atender de manera integral la situación de calle, con programas que combinen inclusión social, vivienda y abordaje en salud mental.

* Visibilizar la salud mental como derecho humano, combatir estigmas y garantizar accesibilidad universal a la atención.

La salud mental atraviesa todos los aspectos de la vida social. No se trata sólo de estadísticas, sino de personas, familias y comunidades. El sufrimiento psíquico y la exclusión social son hoy dos caras de una misma crisis. Hablar de salud mental es hablar de dignidad, de proyecto y futuro y de justicia social.

Andrés Añón es secretario general de la Asociación de Psicólogos del GCABA.