México será la próxima parada que tendrá la Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub 20. El equipo que dirige Diego Placente goleó este miércoles por 4 a 0 a Nigeria en el estadio Nacional de Santiago de Chile y como el martes por la noche, los aztecas vapulearon al seleccionado local por 4 a 1, el sábado desde las 20, argentinos y mexicanos jugarán en el mismo escenario por un pasaje a las semifinales de esta Copa del Mundo.

La campaña, con cuatro partidos ganados sobre cuatro jugados y un promedio de tres goles por encuentro, tiene otro perfil remarcable: nunca desde 2011, Argentina había podido ir tan lejos y meterse entre los ocho mejores de un Mundial Sub 20. También lo consiguió Colombia que, en el otro encuentro de la tarde, venció por 3 a 1 a Sudáfrica,

Todo resultó mucho más sencillo de lo esperado. Acaso porque fueron indisimulables las diferencias entre un equipo como el argentino cuyos jugadores en su mayoría, ya tienen rodaje en Primera División y otro como el nigeriano, integrado por muchachos que se desempeñan en equipos europeos de segundo orden o en la liga de su país. Además, Argentina golpeó en frío: al minuto nomás de juego, Alejo Sarco abrió el marcador tras un remate de Ian Subiabre que dio en un defensor nigeriano y que Dylan Gorosito cruzó al medio del área para la llegada del goleador, que hizo sus tres tantos dentro de los primeros cinco minutos de cada partido.

Con la ventaja tempranera, los pibes argentinos movieron la pelota con enorme paciencia para evitar el roce físico contra los grandotes africanos. Los espacios fueron apareciendo solos hasta que a los 22 minutos, Maher Carrizo, que jugó como enganche detrás de Sarco, ejecutó un tiro libre notable al borde del área, puso su remate en el palo del arquero y señaló el 2 a 0. Dos goles abajo, Nigeria recurrió en el cuarto de hora final al juego largo y directo y metió un par de pelotazos en el área celeste y blanca. Pero no hubo nada de que lamentarse.

Con el ingreso de Andrada por Subiabre para la segunda etapa, Argentina reformuló su esquema y resignó posesión y territorio para dejarlo venir a Nigeria y resolver de contraataque. Y todo salió a pedir del técnico Placente. A los ocho minutos, Milton Delgado anticipó en la mitad de la cancha y lo dejó a Carrizo mano a mano para que se escape, defina de zurda ante el arquero nigeriano Harcourt y anote el 3 a 0 que terminó de sacar del partido a los africanos.

Placente movió el banco e hizo entrar a Lucas Rodríguez Pagano y a Mateo Silvetti quien a los 20 minutos, quebró el achique nigeriano y con un zurdazo cruzado al segundo palo marcó el 4 a 0 final y cerró una tarde en la que a los chicos argentinos, todo lo que les tenia que salir bien, les salió mejor de lo pensado.

Síntesis del partido

Estadio: Nacional (Santiago de Chile). Arbitro: Maurizio Mariani (Italia). Goles: 1m Sarco (A), 22 y 53m Carrizo (A) y 65m Silvetti (A). Cambios: 37m Prestianni por Montoro (A), 46m Andrada por Subiabre (A), 61m Kamaldeen por Salihu (N), Ibrahim por Daga (N) y Ekele por Ayuma (N), 62m Rodriguez Pagano por Carrizo (A) y Silvetti por Sarco (A), 69m Alatán por Achihiki (N) y Agada por Okoro (N) y 75m S. Fernández por Gorosito (A).