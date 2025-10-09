Era un mar de gente. Y cuando sucede esto, el Monumento a la Bandera se desprende del pavimento y navega, como hace el edificio de una de las películas de los Monty Python. Fue cuestión de zambullirse y participar, en una marea que lo inundaba todo. Pero mejor hacer una corrección. No era un “mar de gente”, metáfora simplona, siempre a mano (a las primeras ideas hay que hacerlas un bollo, son las peores). Antes bien: era un río; una contigüidad humano acuática simbionte, entre el tapiz de personas y el horizonte del Paraná.

Era cerca del atardecer, y bien podría haber sido el motivo de un pintor impresionista. Es decir, la imagen de este río de vidas se teñía de maneras diferentes, conforme avanzaban las horas. Primero muy luminoso -junto a las canciones de Delfina, Mica Racciatti, Sofi Gazzaniga y Mery San Dámaso-, luego con la caricia de la hora mágica -el momento mejor, y de Juan Carlos Baglietto-, para trocar luego en un escenario noctámbulo, con luna tan llena como redonda, junto a la efigie también blanca de Nicki Nicole.

Juan Carlos Baglietto volvió a anudar su voz a la ciudad.

Y acá ya no puedo evitar la primera persona.

Porque estaba con mi hija y sus 11 años. Allí, con ella, escuchando a Juan y “La vida es una moneda”, en un “traje a medida de canciones rosarinas”, como me dijo Baglietto en una entrevista reciente. Melodías que ya son parte intrínseca del respirar cotidiano y de esta ciudad bendita. 40 años de esa canción que me acompaña, y ahora con mi niña. Ver -y oír- cantar a mi alrededor, es siempre bienvenido. Varias edades, y mi edad entre las de todos; pero con mi hija. Todo muy hermoso. Era, dije, la hora mágica, cuando el día se pierde en la noche, el instante melancólico y preciado.

No se trata de ninguna máquina del tiempo, ni tampoco de volver al pasado; para eso, mejor quedarse en un museo fisurado. Éramos generaciones diferentes, de distintos estratos sociales y económicos, pisando este mismo suelo, cantando canciones adheridas para siempre. Hoy. En este país manoseado y en estado crítico. “Estado”. Esa expresión, esa figura, que, si no se la cuida, se cae, y con él todo lo demás.

Juan Carlos Baglietto le dijo presente a las madres del pañuelo blanco, mencionó a sus compañeros de ruta y de trova; y al nombrarlos, los puso junto a él, en su escenario, como hizo siempre. El amor nuestro con él, con su música, con su voz; escucharlo, otra vez en el Monumento, indaga de manera profunda y sensible en cada quién. Esa voz -te digo, Juan- es música en sí misma; es banda sonora que cifra mucho y a muchos. Gracias, por tanto y por todo.

El intervalo ofreció la escucha de “Es Rosario”, la canción que reunió a otros muchos talentos de la ciudad, bajo la dirección de Fabián Gallardo. Las pantallas laterales del escenario permitieron, con el videoclip, el acto de presencia de estos músicos; y entre ellos, la figura y voz de Litto Nebbia. ¿Quién es?, me pregunta Cata. Y me abre la puerta: “El papá del rock argentino”, le digo. El lazo entre Litto y Nicki Nicole está, como se quiera y se entienda. Y mi hija, de manera retroactiva, llega a él a través de ella.

El turno para la música de papá terminaba, ahora seguía el suyo. De alguna manera, pienso que a Nicki, tal vez, este show le permita enlazar su ciudad con la lejanía de su trayectoria meteórica, de escala internacional. Es decir, algo que agregue afecto y calidez a su imagen inmaculada y gélida no le haría daño. Tal vez, las lágrimas con las que eligió despedirse del show digan algo al respecto.

Nicki Nicole tiene el rostro esculpido para el encuadre.

Como sea, la Nicole surgió de la base del escenario, toda blanca. Le cantó a la gente, pero también a la cámara. Tiene el rostro esculpido para el encuadre, calculado y planificado -en lo gestual, en el maquillaje, en la boca pronunciada y roja, en la tez pálida-, junto a la intervención en tiempo real que sobre las mismas imágenes se practica. Y ella que maneja las reglas del juego de manera precisa.

Algo así vi también cuando mi hija me llevó a ver a Young Miko al Anfiteatro; quiero decir, ojalá puedan y quieran, estas músicas jóvenes y exitosas, desprenderse, en lo posible y alguna vez, de tanta parafernalia y detalle premeditado. “Estoy dura”, dijo la Nicole al no poder inclinarse para recibir algo que el público le ofrecía. Como si hubiera una distancia organizada de antemano, con la que ella debe lidiar; en fin, no son más que impresiones. Pero hay algo que delata su rosarinidad: “Qué pesada que e’; la vamo’ a dejar acá” dijo, al levantar una réplica de la Copa del Mundial de Fútbol. La ausencia de la “s” final, sabemos, no tiene que ver con ninguna manera del cantar.

El acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Provincial le dio brillo a Nicki Nicole.

Más allá de esto, Nicki Nicole dejó claro su cariño, en interpretaciones a las que el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Provincial hizo brillar; allí tuvo que ver también la gracia de Nico Sorín, a cargo de la dirección. Su histrionismo lo volvió otro de los personajes fundamentales del escenario, como si fuera un maestro titiritero de cuerdas invisibles, con los sonidos como elementos maleables a su antojo. El resultado fue notable. Y agregó, también, un momento íntimo, en donde hasta Los Palmeras tuvieron réplica en la voz de Nicki y para sorpresa de muchos.

El saldo final lo agregó la desconcentración de este río por las distintas calles; entre ellas, Rioja, por la que caminé con mi hija. Un caminar diferente al de siempre, conscientes de saber que volver a casa iba a llevar un tiempo, ¿pero qué problema?, no había apuro. De todos modos, y porque todo hay que decirlo, las paradas de colectivos congregaron una cantidad imposible de gente, a la espera de un transporte público que bien haría, alguna vez y luego de estos 300 años, recuperar una circulación -diurna y sobre todo nocturna- hoy perdida.