Los equipos socioeducativos de la provincia, que intervienen ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, se encuentran en estado de alerta. Denuncian salarios estancados y la falta de reconocimiento de viáticos, a lo que se le suman las dificultades para hacer frente a un aumento importante en el número de intervenciones. En total son 42 trabajadoras para cubrir toda la Región VI y, en lo que va del año, registran un promedio de entre 130 y 150 situaciones cada dos trabajadores. “Son situaciones muy complejas que implican abrir un mapa articulador con otros dispositivos de la ciudad, que también se encuentran desbordados, precarizados, desarmados y desfinanciados”, denunciaron las trabajadoras Natalia Palma y Cintia Eraso, en representación del sector. “La situación social se ha agravado, entonces es más necesario que nunca el fortalecimiento de estos equipos y que haya una política pública concreta del gobierno provincial en ese sentido”, profundizó Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de Argentina (Ctera).

Este miércoles la plaza San Martín fue una de las sedes de la jornada nacional de protesta impulsada por la Ctera en todo el país, y que en la provincia tuvo el acompañamiento de Amsafé. El reclamo de los docentes públicos en la ciudad también sirvió para exponer la grave situación que atraviesan los equipos socioeducativos interdisciplinarios de la provincia. Se trata de profesionales de las ramas pedagógicas, psicológicas y sociales que trabajan en la prevención e intervención de situaciones que afectan la permanencia de niños, niñas y adolescentes en las escuelas, como pueden ser la deserción o la vulneración de derechos. Según advierten, los trabajadores deben asistir situaciones cada vez más graves, con menos recursos, tanto humanos como económicos.

“Los equipos socioeducativos somos los primeros que tomamos conocimiento de una situación conflictiva, como puede ser maltrato, violencia o abandono escolar. De la pandemia a esta parte, se acrecentaron los casos de padecimiento subjetivo y de salud mental, tanto en niños como en las familias”, describieron Palma y Eraso, en diálogo con Rosario/12, desde una carpa montada en la plaza San Martín, sumándose al reclamo. “Hoy se complejiza mucho la tarea por la cantidad de situaciones que recibimos de escuelas, de familias y de los otros dispositivos de infancia de Rosario. Desde principio de año a la fecha tenemos entre 130 y 150 situaciones cada dos trabajadores. Son situaciones muy complejas que implican abrir un mapa articulador con otros dispositivos de la ciudad, que también se encuentran desbordados, precarizados, desarmados y desfinanciados”, añadieron.

Las trabajadoras remarcan que la situación se agrava al calor de una crisis social en ascenso, donde el abandono escolar o la inasistencia se enmarcan en contextos de violencia familiar, consumos problemáticos de sustancias, abusos y demás vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. En las 48 localidades que conforman la Región IV, ese panorama debe ser abordado por 42 trabajadoras, que cuentan con un cargo docente de 20 horas semanales. Según denuncian, algunas duplas de profesionales llegan a cubrir ocho localidades, sin que se les reconozca la movilidad. En el centro de Rosario, siete trabajadoras cubren todas las escuelas públicas y privadas, en todos sus niveles.

“Hacen falta más personas que puedan dar respuesta a todas estas situaciones. Nosotros exigimos un salario acorde a las funciones que realizamos y en algunos casos se requiere el reconocimiento de viáticos”, remarcan las trabajadoras. “A veces son trayectorias que hay que acompañar durante todo el año, que no se agotan en cuatro horas de trabajo diarias. Por el contrario, se abre un mapa de complejidades porque detrás de esas inasistencias aparece todo un problema que implica un abordaje muy acompañado, como pasa con los consumos problemáticos, con los casos de salud mental, e incluso con las situaciones de apuestas, que ya involucran a otros actores, y es algo que estamos viendo con mucha frecuencia”, añadieron.

En ese marco, desde el sector también advierten que tanto a nivel nacional como provincial, los gobiernos pasaron de adoptar una política que tenía su anclaje en la protección integral de las personas, a una mirada punitivista. Eso, señalan, también dificulta la situación: “Es una intervención de resistencia la que terminamos haciendo. No tiene que ver con políticas punitivas trabajar en la responsabilidad de los adolescentes. Son otros diagramas o lineamientos, los que son importantes de definir. El Estado no debe correrse de su responsabilidad, sino direccionar políticas públicas hacia las infancias y adolescencias, con un presupuesto que contemple buenas condiciones de trabajo para los equipos socioeducativos”.

Aporte fundamental

Durante la jornada de reclamos se hizo presente en la ciudad Sonia Alesso, quien recordó la ardua lucha para que se implementen los equipos socioeducativos y, posteriormente, para que pudieran concursar. “Hace unos años logramos la titularización. Hoy vemos que es una política que requiere medidas concretas por parte del gobierno provincial. La situación social se ha agravado, entonces es más necesario que nunca el fortalecimiento de estos equipos y que haya una política pública concreta del gobierno provincial en ese sentido”, dijo en diálogo con Rosario/12.

La referente de Ctera señaló que la violencia que se vive en los barrios de la ciudad luego se traslada a las escuelas, por eso definió como “fundamental” el abordaje de los equipos socioeducativos. “Son compañeros que realizan un trabajo excelente, que visitan las escuelas, que están con las familias”, expresó y agregó: “Es un aporte importante a las escuelas que atraviesan situaciones de conflicto. Los maestros no pueden solos ante las situaciones de conflicto que se presentan a diario en los establecimientos. De hecho, en muchas provincias, los equipos socioeducativos están dentro de la escuela. Acá hay equipos que son regionales, y eso no está mal, pero se necesitan más y en mejores condiciones”.