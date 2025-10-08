La actividad en la construcción aumentó 0,4 por ciento en agosto respecto de igual mes de 2024, según informó el Indec. La módica suba frente a un período catastrófico refleja que el sector no logra salir de la crisis en la que lo sumergió el gobierno de Javier Milei con la suspensión de la obra pública y el derrumbe de los ingresos de la población, que también paralizan a la actividad privada. La construcción –al igual que la producción industrial- está en niveles similares a los de fines de 2020, en plena pandemia del Covid-19.

La manutención de rutas y la seguridad vial entraron en un limbo bajo la actual gestión de gobierno, se paralizaron los proyectos habitacionales, se detuvieron obras de hospitales y centros de atención primaria y quedaron inconclusas las refacciones en escuelas, jardines y universidades, entre muchas otras obras de interés público que este gobierno omite. La suspensión de la obra pública es para Milei apenas un tema presupuestario, pero tiene implicancias directas sobre el bienestar de la población.

Según los datos del Indec, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró una suba de apenas 0,4 por ciento respecto a igual mes de 2024. Esa variación contrasta con el acumulado de los ocho primeros meses de 2025 de la serie original, que presentó un aumento de 8 por ciento, en buena medida debido a la comparación con un período de magra actividad como fue el año anterior. Pero el sector no logra salir del pozo: en niveles, el ISAC se encuentra en registros comparables con finales del 2020 pandémico.

Esto tiene a su vez una implicancia directa sobre los puestos de trabajo que genera el sector. El Indec los publica con cierto rezago, así para julio de 2025 el sector contrató a 388.750 personas registradas, lo cual marca una caída de 0,6 por ciento en el acumulado de los ochos meses y un incremento del 4,6 por ciento en la comparación interanual.

Respecto al mes anterior, es decir julio de 2025, el ISAC evidenció una variación positiva del 0,5 por ciento, pero esta comparación es bastante inestable, en lo que va del año se registraron ya cuatro variaciones negativas.

En cuanto a los insumos que componen el ISAC, en detalle, se observaron bajas interanuales del 14,7 por ciento en ladrillos huecos; 11,5 por ciento en placas de yeso; 9,5 por ciento en cales; 8 por ciento en yeso; 4,5 por ciento en pisos y revestimientos cerámicos; 0,4 por ciento en cemento portland; y 0,2 por ciento en pinturas para construcción.