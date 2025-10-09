El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves una jornada con cielo despejado por la mañana y algo nublado por la tarde, con temperaturas elevadas que partirán de los 17 grados hasta llegar a los 27 grados.

La humedad relativa será del 59 por ciento y se esperan viento del noroeste ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.

El viernes estará parcialmente nublado, con temperaturas de entre 16 y 29 grados, con viento del norte.

Para el sábado se esperan condiciones similares, con una máxima de 27 grados y viento del norte.