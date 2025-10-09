Diputados aprobó restringir los DNU, pero volverá al Senado con cambios
Por Paula Marussich
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que restringe el uso de los decretos presidenciales, con modificaciones, y deberá volver al Senado. La medida obtuvo 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, aunque no logró aprobarse en particular el artículo 3, que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso tratara los decretos.
El ofialismo celebró el traspie de la oposición como un triunfo propio. Con ayuda de gobernadores, la Coalición Cívica y antiguos aliados, el Gobierno ganó tiempo, y el veto que la Casa Rosada ya había anticipado se concretará después de las elecciones.
La sesión transcurrió en un clima de máxima tensión por la situación de José Luis Espert, quien finalmente pidió licencia sin aclarar si renunciaba a su dieta. En la antesala del debate, el diputado Facundo Manes denunció que Martín Menem lo amedrentó en los pasillos del Congreso.
Leé la nota completa
Barry Bennett estuvo en la Rosada y aseguró que el Swap del Tesoro de EEUU "podría llegar antes de lo esperado"
Por Melisa Molina
El asesor del presidente Donald Trump, Barry Bennett, estuvo este miércoles por la tarde en la Casa Rosada a menos de una semana de la cumbre que tendrá en la Casa Blanca el presidente Javier Milei con su par Donald Trump.
Bennett se reunió con el asesor sin cargo de Milei, Santiago Caputo, en sus oficinas del salón Martín Fierro, al igual que ya lo había hecho en marzo de este año. Al salir del encuentro, el asesor de Trump que cumplió un rol importante en encuentros que el presidente estadounidense tuvo con Milei en el marco de la CPAC, aclaró que las negociaciones formales entre ambos gobiernos se están llevando a cabo en este momento en Washington, donde se encuentra el ministro de Economía Luis Caputo, pero no ocultó que Estados Unidos tiene un claro interés en los recursos naturales de la Argentina.
Además, dijo que "están comprometidos" a avanzar con el Swap del Tesoro y que el anuncio podría darse el 14 de octubre, durante la bilateral, o incluso antes. Desde el gobierno argentino, en tanto, agregaron que el día del encuentro en la Casa Blanca habrá "un anuncio importante", y que es muy probable que también haya una declaración conjunta de ambos mandatarios.
Leé la nota completa
Aumenta la tensión en el mercado
En medio de un escenario económico marcado por la incertidumbre, el Gobierno intensificó sus intervenciones en el mercado cambiario para contener la presión sobre el dólar oficial.
Este miércoles, el Tesoro habría vendido más de 327 millones de dólares, acumulando un total de 2040 millones en apenas seis jornadas. Esta cifra estimada por el mercado implica que ya se habría utilizado el 90 por ciento de los dólares que había adquirido el gobierno por la liquidación del agro bajo el régimen de retenciones cero. Quedarían apenas 353 millones disponibles para continuar interviniendo.