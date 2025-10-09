Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este jueves.
La cotización de apertura del dólar
El dólar oficial abrió a $1405 para la compra y $1455 para la venta.
En seis jornadas el Tesoro puso 2040 millones de dólares y aumenta la tensión en el mercado
En medio de un escenario económico marcado por la incertidumbre, el Gobierno intensificó sus intervenciones en el mercado cambiario para contener la presión sobre el dólar oficial. Este miércoles, el Tesoro habría vendido más de 327 millones de dólares, acumulando un total de 2040 millones en apenas seis jornadas. Esta cifra estimada por el mercado implica que ya se habría utilizado el 90 por ciento de los dólares que había adquirido el gobierno por la liquidación del agro bajo el régimen de retenciones cero. Quedarían apenas 353 millones disponibles para continuar interviniendo.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar blue está a $1455 para la compra y a $1475 para la venta.