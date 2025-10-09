Pese a que el juez Alejo Ramos Padilla dispuso este miércoles que Karen Reichardt debe ser quien encabece la lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert, el partido de Javier Milei muestra en sus spots televisivos a Diego Santilli como primer candidato.

Santilli fue el elegido por Milei para reemplazar a Espert, caído en desgracia por el escándalo de sus vínculos con el empresario acusado por narcotráfico Fred Machado. LLA pidió ese cambio y también solicitó que se reimpriman las boletas.

El spot en cuestión cuenta con la voz de Javier Milei, que llama a "no aflojar" y admite que "muchos no sienten una mejora" pero pide seguir por el camino de su gestión para "salir adelante". "Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza, lista 503", cierra el video con la intervención de una locutora. Allí se puede observar una imagen de la boleta que no estará en el cuarto oscuro, con Santilli como número 1 de la lista y Reichardt en el 2.

En paralelo, en algunos canales de televisión todavía aparecen en las pausas comerciales los spots que muestran a Espert como el candidato libertario.

El fallo de Ramos Padilla

Ayer Ramos Padilla rechazó el planteo libertario para que "el Colo" encabece la lista libertaria al argumentar que para mantener la alternancia de género dispuesta por la ley debía subir al primer lugar Karina Cecilia Vázquez, más conocida por su nombre artístico: Karen Reichardt.

En su resolución, el magistrado con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires acusó a los libertarios de intentar una maniobra para "alterar artificialmente la composición de género" al presentar la renuncia de la candidata número 34 de la lista y a la número 5 de los suplentes.

"Resulta inadmisible que renuncias producidas en los últimos puestos de la lista de candidatos/as modifiquen la posición de los primeros puestos de la lista", insistió el juez y dijo que en ese caso la solución lógica es que "las vacancias producidas modifiquen las candidaturas hacia abajo, pero nunca hacia arriba, tal como pretende la alianza en este caso".

Qué va a pasar con las boletas

La intención de la Casa Rosada, además de lograr que Santilli encabece la lista, es que se reimpriman las boletas para borrar la cara de Espert.

Ayer hubo una audiencia en la Junta Electoral en la que el Gobierno dijo que le sobra el dinero para reimprimir las boletas únicas de papel (BUP) de la Provincia de Buenos Aires.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, informó por escrito que el costo de la reimpresión es de 12.169.655.000 pesosy que no hay problema porque en gastos electorales tienen un sobrante de 15.500 millones, de manera que el estado puede pagar las boletas.

Todo indica que la Junta Electoral bonaerense rechazará la reimpresión porque, de acuerdo al diagrama presentado por el Correo Argentino, las boletas tienen que estar listas para la operación logística a partir del 16 de octubre.