En un duro editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cuestionó las preguntas que se hace la agenda mediática en la actualidad política y social que vive el país. Así, mientras los titulares se preguntan hasta cuándo se quedará Luis Caputo en Estados Unidos o quién encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires, el país sigue en franco saqueo y los responsables políticos del atentado a Cristina Kirchner libres y riéndose en la cara de toda la sociedad.

El editorial de Víctor Hugo Morales

El conflicto de Caputo es grave. No sabe si venir a la Argentina y volver a Manhattan la semana próxima o permanecer en la zona de Wall Street y sus restoranes de bifes de cinco centímetros de grosor. Lo está pasando bien, no tiene que desayunar con Milei que lo vuelve loco ni cruzarse con Karina que lo hace culpable del fracaso. Está manso, les pasa los mejores datos a sus clientes, les informa sobre los pasos inmediatos que dará el gobierno argentino para que compren o vendan según las disposiciones del ministro de Economía. ¿Qué vas a hacer?, le preguntan en el desayuno. Y ellos mandan a comprar bonos. Es una estafa descomunal, una locura.

Estar en la zona financiera más delicuencial del mundo le permite manejar de cerca el minuto a minuto de la economía de su país, a la que roba y traiciona una vez más. Tiene todas las llaves por ahora. A las 10 de la mañana piensa bajar o subir las tasas, que le da igual, y con ese dato sus socios compran dólares o, al revés. Se pregunta a sí mismo cómo podría ganar buena plata esta mañana. Arma la jugada y luego hace el anuncio. Que sea tan simple robar le quita gracia. Caputo solo podría declinar por aburrimiento, pero la adicción al dinero es peor que la de las drogas convencionales.

Dolarizar es la palabra que dejó correr como cuando pasa un líquido por debajo de la puerta y uno se siente en peligro. No sabe de qué se trata, pero puede ser un monstruo. La respuesta de Máximo Kirchner tiene el aliento de la resistencia. Muestra la tapa de la mafia de Clarín del 2001, cuando dolarizar era preferible a devaluar, y pide que por una vez los bandidos y los cipayos ofrezcan un testimonio patriótico.

Pero las preguntas del día son si Caputo vuelve o se queda allá, si van a imprimir las boletas, si Vásquez es Reinchhardt, si Reinchhardt va primera o si Santilli se anima a dar la cara, y la cantidad de años que estará preso el que empuñó la pistola contra CFK, mientras Caputo que ponía la plata, Millman que repartía salarios entre los copitos y la mafia mediática que pedía a gritos que mataran a esa mujer se nos siguen riendo en la cara.