El mundo del fútbol llora a Miguel Ángel Russo. Los restos del director técnico, quien falleció a los 69 años, son velados este jueves en el estadio de Boca, a donde miles de hincha se acercaron para despedirlo y presentarle sus respetos.

Las puertas se del estadio abrieron a las 10 de la mañana para que todos los hinchas -tanto de Boca, la última institución en la que trabajó, como del resto de los clubes- puedan darle un último adiós a Russo, cuya muerte entlutó al fútbol argentino.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas”, indicó la institución.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, el club agregó: “Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”.

Boca decretó duelo por el fallecimiento del director técnico, por lo cual cesaron todas las actividades deportivas y culturales para este jueves.

Russo falleció este miércoles a los 69 años, a causa del agravamiento de un cáncer de vejiga y próstata, que se le detectó en 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia, conmueve al fútbol argentino.

Su campaña como jugador se desarrolló íntegramente en Estudiantes de la Plata entre 1975 y 1988, y como técnico abarcó tres décadas y media desde 1989 hasta el último encuentro que dirigió, el 21 de septiembre pasado en la Bombonera, cuando Boca igualó 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero. Es la primera vez en sus gloriosos 120 años de historia, que un técnico de Boca fallece en ejercicio de su cargo.

Russo cursaba una internación domiciliaria con asistencia respiratoria por un cuadro de marcada debilidad, y dejó de existir rodeado de su familia y algunos amigos cercanos. Más allá de su irrenunciable lucha por salir adelante y seguir con su trabajo, su desmejora en los últimos tiempos había sido visible. Sobre todo luego del regreso de Boca del Mundial de Clubes.

Tras una serie de internaciones que empezaron a principios de septiembre, le costaba dirigir con regularidad y empezó a ausentarse de las prácticas pero no de los partidos. Aunque ya no los veía de pie sino sentado en el banco y pasándole las indicaciones a Claudio Ubeda, su principal colaborador y que ahora quedará como técnico de Boca por determinación del presidente Juan Román Riquelme.

Su última aparición pública fue el 23 de septiembre, durante una práctica del plantel en Boca Predio, cuando el club publicó en sus redes sociales una imagen sonriente en la que Riquelme lo abrazaba. Después, no pudo dirigir a Boca en la derrota contra Defensa y Justicia en Florencio Varela, y tampoco estuvo el domingo pasado en la goleada a Newell's por 5-0.