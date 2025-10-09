El escritor Lásló Krasznahorkai --“el maestro húngaro contemporáneo del apocalipsis que inspira comparación con Gogol y Melville”, como lo definió Susan Sontag-- ganó el Premio Nobel de Literatura “por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”, planteó la Academia Sueca.

Uno de los narradores más originales de la literatura europea actual es autor de Tango satánico (1985) y Melancolía de la resistencia (1989), llevadas al cine por el cineasta húngaro Béla Tarr. En Argentina, la editorial Sigilo acaba de publicar la novela de extenso título Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río, sello que ya había editado El último lobo.

El escritor húngaro, rastreador de la belleza en lo corriente y doloroso, se inscribe en la tradición centroeuropea que va de Franz Kakfa hasta Thomas Bernhard. A los doce años leyó El castillo, de Kafka, para que lo aceptaran en el círculo de amigos de su hermano, seis años mayor que él. Entonces “quedó sellado mi destino”, dijo durante la entrega del Premio Formentor, que recibió en 2024. Nació en la Hungría dominada por el comunismo, en Gyula, el 5 de enero de 1954, ciudad en la que vivió y estudió hasta los 20 años. Luego viajó para estudiar derecho y artes en Budapest y salió por primera vez de su país en 1987, rumbo a Berlín occidental. Después de la caída del muro, vivió en diferentes países como Francia, España, Estados Unidos, Inglaterra, Países Bajos, Italia, Grecia, China y Japón.

Su proyección mundial comenzó en 2015, cuando ganó el Man Booker Internacional. Los lectores en lengua española lo empezaron a leer a partir del trabajo de la editorial española Acantilado, que inició una seguidilla de títulos del narrador húngaro con Melancolía de la resistencia (2001), Guerra y guerra (2009), Ha llegado Isaías (2009), Y Seiobo descendió a la Tierra (2015), Tango satánico (2017), Relaciones misteriosas (2023) y El barón Wenckheim vuelve a casa (2024), entre otros.

“Escribo en mi cabeza todo el tiempo, y sólo de vez en cuando -¡de vez en cuando!- lo apunto en libros. Y no me obsesiona escribir, me obsesiona encontrar, y no encontrar, una salida a esta compulsión por anotar. No quiero seguir haciéndolo, y menos hasta el fin de los tiempos. ¡No! Empiezo cada frase pensando: ‘Lásló, esta será la última, y se acabó, basta’. Pero no sirve de nada, porque entonces flaqueo, cometo un error, y aparece otro libro”, reconoció el flamante Nobel de Literatura en una entrevista reciente. “Antes de morir, espero regalarme a mí mismo al menos medio día en el que pueda contemplar con la cabeza despejada, es decir vacía, una estrella en el cielo nocturno, una estrella que quizá hace tiempo dejó de existir”.