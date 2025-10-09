Misiones sancionó una ley pionera sobre menopausia y climaterio. La Legislatura aprobó la creación de un programa provincial que garantiza el tratamiento integral con cobertura en estudios diagnósticos, atención clínica y de especialistas, terapias psicológicas, nutricionales y kinesiológicas, además de la provisión de terapias de reemplazo hormonal en los casos que corresponda, entre otros tratamientos, a todas las mujeres que atraviesen esta etapa.

Con esta iniciativa, Misiones se coloca a la vanguardia en el país al reconocer la menopausia y el climaterio como una cuestión de salud pública, con un enfoque que combina prevención, asistencia y educación. El programa apunta a garantizar un abordaje integral, con perspectiva de género e intercultural, para mejorar la calidad de vida de quienes transitan esta transición hormonal que no está incluida en las políticas públicas.

“Esta ley es una iniciativa provincial sin precedentes para el manejo y el tratamiento integral de los signos asociados al climaterio y la menopausia, y esperemos siente las bases y sea un gran precedente para adoptar una medida conjunta a nivel nacional”, destacó en diálogo con Página 12 el médico ginecólogo Pablo Carpintero, ex presidente de la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio y copresidente de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Menopausia.

Es la primera provincia con una propuesta de estas características para las mujeres que terminan su etapa fértil.

Carpintero explicó que la transición a la menopausia es “la oportunidad de oro para detectar factores de riesgo subyacentes que van a determinar el estado de la salud post-reproductiva de cada mujer”.

En ese sentido, precisó que la evidencia científica demuestra que, aunque las mujeres viven más que los hombres, pasan un 25 por ciento más de tiempo con enfermedades crónicas o discapacidades. “Durante la vida media femenina, la disminución progresiva de estrógenos y progesterona impacta en distintos sistemas del organismo: huesos, sistema cardiovascular, metabolismo, salud cerebral y calidad de vida sexual. Por ello, los médicos tienen un rol crucial en la detección temprana y tratamiento de factores de riesgo que, de no abordarse, pueden derivar en enfermedades crónicas con alto costo social y sanitario”, destacó Carpintero.

En diálogo con Página 12, Delia Arce, médica tocoginecóloga de Posadas y directora en el NEA de la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio (AAPEC), coincidió en la importancia de la aprobación del nuevo programa provincial. Arce asesoró a legisladores misioneros sobre el tema. “Las mujeres después de la menopausia tienen dos veces más posibilidades de sufrir eventos cardiovasculares que los varones y también tiene el riesgo de fracturarse por la osteoporosis y una fractura de cadera es un antes y un después en la calidad de vida”, graficó.

El proyecto en Misiones fue presentado por el diputado Martín Cesino, del Frente Renovador, que es médico y vicepresidente de la Cámara de Representantes provincial. La normativa contempla la implementación de campañas informativas y de capacitación en los 350 centros de atención primaria, en los hospitales y el Parque de la Salud --que está en la ciudad de Posadas--, además de consejerías y talleres sobre prevención de factores de riesgo, sobre sexualidad, calidad del sueño y salud mental, entre otros temas.

“Es una ley de vanguardia”, señaló en diálogo con este diario la diputada provincial Blanca Nuñez, quien fue miembro informante de la ley en el recinto. Nuñez integra la Comisión de Salud. Recordó que la menopausia no es una enfermedad, sino una transición hormonal que se da entre los 47 y los 55 años aproximadamente. Antes está la perimenopausia y toda esta etapa se denomina climaterio, que puede iniciarse alrededor de los 40 años. Teniendo en cuenta que la expectativa de vida de las mujeres ronda los 83 años "las mujeres pasamos un tercio de nuestra vida en esta etapa. "Podemos llegar a tener más de 30 síntomas asociados a la menopausia y por eso es importante un abordaje integral”, apuntó la diputada.

Este año el diputado Esteban Paulón (socialista) presentó en el Congreso un proyecto para crear un programa integral a nivel nacional pero todavía no empezó a tratarse. Hay una iniciativa en el mismo sentido con media sanción del Senado bonaerense . Pero no existen todavía programas locales o provinciales --más allá del que ahora deberá implementarse en Misiones-- que garanticen la atención y los tratamientos adecuados para quienes atraviesan el climaterio con signos corporales que le cambian la calidad de vida, que pueden ir desde sofocos intensos, diurnos o nocturnos, insomnio, niebla mental --falta de concentración y olvidos--, caída de la libido, pérdida de masa corporal, aumento de peso, el llamado síndrome genitourinario, entre los más frecuentes.

La ley misionera instituye además, el 18 de octubre como Día Provincial de la Menopausia --en coincidencia con el Día Internacional--, con el fin de concientizar y visibilizar los signos y riesgos asociados a esta etapa, además de promover hábitos de vida saludables, dice el texto de la norma.

El Ministerio de Salud Pública será la autoridad de aplicación, junto con la obra social provincial, que deberá cubrir las prestaciones establecidas. La financiación provendrá del presupuesto provincial y de aportes públicos y privados.