El Dúo Coplanacu celebra 40 años en Rosario con su emblemática Peña, que se realizará esta noche en el Complejo Forest (Brown 3198). Julio Paz y Roberto Cantos animarán una fiesta que no será una peña más. Para esta ocasión, las fronteras entre géneros se desdibujan con una grilla que promete una noche inolvidable. El gran cierre estará a cargo de “Los Lirios de Santa Fe”, que pondrán a todos a bailar con su inconfundible cumbia santafesina.

También subirá al escenario Néstor Garnica, violinista santiagueño reconocido como uno de los máximos referentes del folklore actual, dueño de un estilo vibrante que lo convirtió en una figura infaltable en los principales escenarios folclóricos del país.

Entre los invitados se cuenta Diego Arolfo, cantante y compositor santafesino, integrante del cuarteto de Chango Spasiuk, que presentará su proyecto chamamecero “Volver en guitarra”. La cantante Lorena Bogado y el dúo Ñaupa Cunan serán otros invitados, como así también el dúo RYA (Ramiro Cabral y Axel Sanagua).

La Peña de los Copla nació en Córdoba el 5 de mayo de 1985 y desde entonces se convirtió en un ritual cultural del folklore argentino, con espíritu familiar y participativo. Más que un espectáculo, es un espacio de encuentro, música y fraternidad donde el público, los artistas y la danza se funden en una misma celebración.

En estas cuatro décadas, Coplanacu construyó un legado que trasciende la música: la peña es una marca de identidad de la cultura popular argentina, un faro de resistencia artística y un fogón que sigue encendido.

Con la producción de “Camalotus”, “El Aserradero” y el programa de radio “La Canción Quiere”, la Peña de los Copla promete una noche de chacareras, zambas, chamamé, cumbia y nuevas expresiones artísticas en un gran homenaje a la cultura popular argentina. “Mientras haya una copla, un bombo, una guitarra y una ronda de gente dispuesta a escuchar, la Peña seguirá siendo faro, fogón y fiesta”, aseguran los Copla.

Las entradas anticipadas se consiguen en elaserradero.com.ar.