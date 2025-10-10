Este sábado, Late el Corazón del Pasaje Pan (Córdoba 954) y en doble horario, a las 20 y 22, con An Espil (voz) y Cirilo Fernández (piano). El dúo se reúne nuevamente para interpretar los álbumes de Radiohead: OK Computer, Kid A, Amnesiac e In Rainbows. El concierto promete una noche íntima en formato Silent Concert (los asistentes escuchan la música a través de auriculares inalámbricos), donde la sofisticada voz de An Espil se fusiona con la destreza musical de Cirilo Fernández, para hacer propia la música de la banda inglesa.

An Espil es una reconocida cantante y compositora argentina, destacada por su versatilidad en géneros como el jazz, soul, pop y R&B. Cirilo Fernández es pianista, compositor y productor argentino con una carrera que abarca el jazz, el rock y la música electrónica, y ha colaborado con artistas como Ca7riel y Emmanuel Horvilleur, además de ser el fundador del proyecto Fernández 4.