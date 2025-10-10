Por la ruta y entre provincias, el mapa traza su camino; y sus protagonistas bailan mientras invocan un nombre: Osvaldo Pugliese. El documental -y road-movie- se titula Osvaldo, lo codirigen Nicolás Artín y “Viveka” Alejandra Cáceres, y tendrá su estreno este sábado a las 20 en Cinépolis (Av. Eva Perón 5856), con la presencia de sus directores. “Estamos muy contentos de poder empezar a mostrar la película, es un poco difícil el camino de la distribución, más si es un proyecto independiente; pero gracias al apoyo de la comunidad del tango, se generan espacios para la proyección”, comenta Alejandra Cáceres a Rosario/12.

-¿Cuándo y cómo se decidieron a una aventura semejante?

-Nicolás Artín es bailarín y profesor de tango de Buenos Aires, y ahora está viviendo en Paraná. Somos amigos y el origen del proyecto tuvo que ver con una propuesta teatral suya, cuando con sus amigos del barrio de Villa Crespo, se dieron cuenta de que no había en el circuito de teatro independiente obras que tuvieran que ver con el tango; lo que había era tango for export y café concerts, con shows de baile para extranjeros. Comenzaron a armar una propuesta teatral sobre Pugliese, pero nunca se concretó; luego Nicolás se fue a vivir a Paraná, y allí decidió hacer la obra de teatro. Hizo una única función, pero vino la pandemia. Él tenía la idea de hacer una función en cada provincia, para que también, en cada localidad, participara una pareja local bailando. Y me había convocado a mí para que sea la que baile en Rosario y en ciudad de Santa Fe. Cuando la pandemia frenó todo, le propuse hacer un audiovisual; y me invitó a que hiciera el pasaje del formato teatral al audiovisual. Ese pequeño guion de teatro se fue haciendo cada vez más grande, y tomó una dimensión que nunca habíamos imaginado. En pos de hacerlo profesional y de calidad, fuimos sumando propuestas, recursos, y convocando gente.

-La pregunta se responde sola, pero igualmente, ¿por qué Osvaldo Pugliese?

-Porque es una figura no solo importante en el ambiente del tango, sino porque ha trascendido el género; ha llegado también a otras partes del arte, y porque para la gente que conoce un poquito más de la historia, Osvaldo representa no solo el tango, sino una manera de ser, una manera de actuar o de vivir desde el arte, con humildad, coherencia, convicciones. Y eso nos parecía que era algo a destacar. Además, no había nada realizado sobre Osvaldo. Entonces, un poco fue decir: “Vamos a hacer este documental sobre Pugliese y contar un poco sobre su vida, pero combinándolo con el tango en la actualidad”. Para eso, nos dimos el lujo de viajar por todo el país, registrando a los distintos artistas, milongueros, y gestores culturales del tango, en todas las provincias. Un poco fuimos encontrando lo que buscamos, pero siempre también un poquito más, porque no dejaban de aparecer relatos, historias, y en todos lados alguien nos escribía porque tenía algo para contar. Muchísimas cosas, que lamentablemente no están dentro de la película, porque necesitaríamos que durara como tres días para poder poner todo lo que recopilamos. Hay muchos relatos de gente que lo conoció, sobre todo en esa instancia en la que Osvaldo tenía que tocar medio oculto, porque estaba siendo perseguido políticamente; allí aparecen muchas personas que lo rescatan, que lo esconden, que le dan una mano. Hay muchas cosas gratificantes que fuimos aprendiendo y recibiendo. Cuando rotulamos el colectivo con el que viajamos, la gente reconocía el dibujito del logo con Pugliese, y nos escribía al Instagram contando historias, anécdotas y pasando información.

-Ante tanto material, ¿cómo fue el montaje?

-Si bien era una tarea que parecía imposible, fue bastante orgánico; tiene un hilo que va llevando la historia. Nos apoyamos en ese guion primario que armamos, en las ideas que fuimos generando y en las cosas que fuimos filmando. Después, tuvimos muy en claro que queríamos a un montajista entrenado, porque sabíamos que teníamos una tarea difícil por delante. A Miguel Colombo, el montajista, le planteamos el guion, le mostramos los materiales y lo dejamos crear. Necesitábamos su sangre fría, para dejar afuera algunas cosas, porque nosotros estábamos muy implicados emocionalmente con cada relato, con cada persona que conocimos y con lo que nos habían contado. Él, además, no es del ambiente del tango; y la propuesta de la película era llegar más allá de los límites del tango, para que cualquier espectador la pueda ver y sentirse emocionado. A Miguel llegamos por sugerencia de Andrés Habegger, una de las primeras personas a quien le compartí el guion. Andrés me hizo algunas observaciones y fue algo muy lindo, porque hacer todo de a dos -dirigir, guionar, producir- implica la difícil tarea de ponerse de acuerdo, y en algunas cosas ese acuerdo fue a través de un tercero. Andrés fue quien incentivó la idea de que estuvieran las imágenes de road movie, las imágenes del viajar, y así también se empezó a delinear otro formato de guion.

-Y grabaron también en Rosario.

-Entre las 14 provincias que registramos, la provincia de Santa Fe está representada a través de Rosario, donde se filmaron cuatro escenas y participaron muchos artistas. Convocamos a músicos como Leonel Capitano, Escolaso Trío, Gise Stival, Luli Coggiola, una cuerda de tambores creada específicamente para la película por percusionistas de la ciudad. Y convocamos a muchos bailarines. Quien baila en las escenas locales soy yo, pero hay una escena donde es presentada una milonga y tratamos de convocar a todos los maestros rosarinos y milongueros, para que tengan al menos una aparición de baile. Es mucha gente rosarina la que participa, y el equipo técnico, en su mayoría, también es de la ciudad.