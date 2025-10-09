Los cuerpos de la madre y su hija que fueron halladas calcinadas en una vivienda de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca deberán ser sometidos a distintas pruebas durante la autopsia que fue ordenada por la Justicia en el marco de la causa que conmociona a toda la ciudad y la región y es debido al estado en el que se encuentran ambos.

Las víctimas, Adriana Velázquez, de 52 años, y su hija Mariana Bustos, de 25, fueron halladas calcinadas en una habitación de la vivienda de dos plantas tras un incendio que se registró en la madrugada del miércoles en la calle Santa Fe al 2300 del barrio Thompson.

Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que, en el marco de la investigación realizada por el fiscal Jorge Viego, se inició la operación autopsia a los cuerpos de las dos mujeres y debido al estado de los mismos, el peritaje no pudo ser finalizado.

En ese contexto se señaló que se tomaron diversas muestras para llevar a cabo informes complementarios, cuyos resultados se le indicarán a la fiscalía la próxima semana y que permitirán completar el informe de la autopsia y posibilitar que el profesional médico que tiene a cargo esa tarea, arribe a una conclusión.

Las informaciones donde se descartan o confirman otras situaciones no fueron comunicadas de manera oficial por la fiscalía, que se encuentra abocada a dilucidar lo sucedido en torno a la muerte de las dos mujeres.

Es que, tras el episodio y según relataron vecinos del sector, se habrían escuchado detonaciones similares a la de un arma de fuego, además de la supuesta presencia de una persona que habría concurrido a la vivienda en una motocicleta horas previas al siniestro, situaciones que son analizadas por los investigadores.

En la casa también se encontró una motocicleta que no tenía la tapa de combustible. Como también notaron olor a combustible en un juego de sillones de la vivienda, se está investigando si fue un incendio provocado.



