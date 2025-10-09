Florencia Ibáñez --una de las detenidas por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez-- dijo este jueves ante el fiscal de la causa, Adrián Arribas, que las jóvenes le robaron a su pareja --que está prófugo-- unos 300 kilos de cocaína. Ibáñez contradijo varios aspectos de su declaración del pasado lunes, y continuará con la indagatoria el lunes próximo, día en que también volverá a declarar Víctor Sotacuro Lázaro, tío de Ibáñez. Esta indagatoria será clave, dado que Sotacuro Lázaro fue señalado por Celeste González Guerrero, la inquilina de la casa de Florencio Varela donde ocurrieron los crímenes, como el líder del grupo narco. Según adelantó el fiscal, durante el fin de semana estarán listos los peritajes de los celulares de los detenidos, que aportaran información clave para la investigación.

“Ibáñez dijo que se robaron 300 kilos de cocaína”, dijo el fiscal luego de la indagatoria. “Manifestó que a su pareja le robaron la droga y contó que estaban esperando afuera si les devolvían la droga o no”, detalló Arribas respecto de la presencia de Ibáñez en Florencio Varela junto con “Alex”--su pareja-- y Sotacuro. En la declaración del lunes pasado, había dicho que acompañó a su tío a Florencio Varela el viernes 19 de septiembre, aunque no quedaba claro cuál era el motivo para participar de ese viaje. Sotacuro, en tanto, había aludido que fue contratado como remis por "El loco David", identificado este miércoles como David Gustavo Huamani Morales, que continúa prófugo.

La declaración de González Guerrero cambió el panorama de la investigación. La inquilina de la casa de Florencio Varela señaló a Sotacuro como el líder del grupo --por encima de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J"-- y afirmó haberlo visto bajar de la camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que llevaron a las jóvenes. También dijo que fue al “Duro” --apodo con el que nombró a Sotacuro-- a quien le robaron la cocaína. A diferencia de Ibáñez, dijo que la cantidad robada era 30 kilos, no 300 como sostuvo Ibáñez.

Según su versión, la droga había sido robada por “dos de las chicas”. “Duro estaba por encima de Julio --Pequeño J--, era el que le daba órdenes. Miguel --pareja de Celeste-- estaba por debajo de Julio. Miguel lo hizo gratis eso, lo de matar a las chicas, porque no le dieron nada. Matias me contó que a Julio alguien, que no sé quién es, le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”, dijo ante el fiscal. .

Arribas se refirió al testimonio de González Guerrero este jueves: “Celeste vino a poner los nombres en cada lugar, todos sabíamos que esas personas estaban involucradas”, sostuvo. De todas formas, advirtió que se trata de “la versión de un imputado”: “ella puede decir el mejor escenario, el que le convenga”. El fiscal afirmó que “casi el 100% de los involucrados están detenidos” y adelantó que habrá más allanamientos en la Villa 1-11-14. Uno de los objetivos es encontrar los celulares de las víctimas.

Este jueves se conoció también un video en el que se ve a Pequeño J junto a otras dos personas en la terminal portuaria de la Ciudad de Buenos Aires el 28 de agosto pasado. De la grabación se deduce que ese día entró al país desde Uruguay. "Se visualizan tres individuos caminar sobre la vereda de la Avenida Antártida Argentina", detalla el informe judicial.