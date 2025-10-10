Cines
ÁNGELO EN EL BOSQUE MÁGICO
Animación. Dir: Vincent Paronnaud, Alexis Ducord. N/A
Cinépolis. Cas: 15.30*, 17.30 h (*solo sáb y dom)
Nuevo Monumental. Cas: 17.05 h
Showcase. Cas: 12.15*, 14.15, 18.00** h (*solo sáb y dom) (**excepto jue y vie)
AND THE KING SAID, WHAT A FANTASTIC MACHINE
Documental. Dir: Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck. SAM 18 años
Cine El Cairo. Dom, 20.30 h
ATHENS MIDNIGHT RADIO
Con Renos Haralambidis, Eleftheria Stamou. Dir: Renos Haralambidis. SAM 18 años
Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h
BAJO LAS BANDERAS, EL SOL
Documental. Dir: Juanjo Pereira. SAM 13 años
Cine El Cairo. Hoy y dom, 22.30 h
BELÉN
Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años
Showcase. Cas: 12.00*, 14.20, 16.50, 19.10, 21.40 h (*solo sáb y dom)
BTS
Documental/Musical. ATP
Cinépolis. Dom, 14.30 h
Hoyts. Jue, sáb y dom, 22.00 h (2019) h; Vie y dom, 14.40* 22.00 h (2021) (*solo dom)
Showcase. Sub (2019): Jue, 18.00 h; dom, 14.30 h; Sub (2021): Vie, 18.00 h; dom, 17.00 h
CAMINA O MUERE
Con David Jonsson, Cooper Hoffman. Dir: Francis Lawrence. SAM 16 años
Showcase. Sub: 22.25 h
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Hoyts. 2D Cas: 15.00 h; 2D Sub: 18.30 h
Las Tipas. 2D Sub: 22.10 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.35 h
Showcase. Cas: 12.45, 15.55 h; Sub; 19.05 h
DIBUJOS IMAGINARIOS
Con Tony Hale, D'Arcy Carden. Dir: Seth Worley. SAM 13 años
Showcase. Cas: 12.00*, 14.10 h (*solo sáb y dom)
DOMINGO
Con Ángel Fernández, José Alberto López. Dir: Julian Pérez Canton, Lautaro González de la Cap. ATP
Cine El Cairo. Sáb, 18.00 h
DORA: AVENTURAS MÁGICAS EN EL REINO DE LAS SIRENAS
Animación. ATP
Cines del Centro. Cas: 14.40, 16.00 h
Cinépolis. Cas: 14.20*, 16.00 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 13.40, 15.15 h
Las Tipas. Cas: 15.40, 17.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.40 h
Showcase. Cas: 13.50, 16.20 h
DOWNTON ABBEY: EL GRAN FINAL
Con Matthew Goode, Tuppence Middleton. Dir: Simon Curtis. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30 h
Showcase. Sub: 14.05, 16.50, 19.25 h
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 16.50, 19.45, 22.40 h
Hoyts. Cas: 16.55, 19.50, 22.45 h
Las Tipas. 2D.4D Cas: 18.40; Sub: 21.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.00, 18.55, 21.40 h
Showcase. Cas: 13.45, 16.30, 19.15, 22.10 h; Sub: 19.35, 22.30 h
EL HOMBRE MEDIDO
Con Leonard Sheicher, Girley Jazma. Dir: Lars Kraume. SAM 18 años
Cine El Cairo. Mañana, 20.30 h
ESPEJOS N° 3
Con Paula Beer, Barbara Auer. Dir: Christian Petzold. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub 19.40 h
F1: LA PELÍCULA
Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley
Las Tipas. Sub: 15.30 h
HERMANOS DE SANGRE
Thriller. Comedia negra. Dir: Daniel de la Vega. SAM 16
Cine Lumière. Hoy, 20.00 h
HOME MOVIE DAY | DÍA DE PELÍCULAS FAMILIARES
Edición especial Tricentenario de Rosario
Cine Lumière. Mañana, 18.00 h
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 14.20*, 16.45, 22.20 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 19.00 h
Las Tipas. Cas: 16.30, 18.50, 21.10 h
Nuevo MonumentaI. Cas: 15.50, 18.00 h
Showcase. Cas: 14.00, 17.10, 19.30, 21.50 h
LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY
Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP
Hoyts. Cas: 14.10, 16.30 h
Las Tipas. Cas: 14.40, 16.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 19.20 h
Showcase. Cas. 12.05*, 14.20, 16.35 h (*solo sáb y dom)
LA HERMANASTRA FEA
Con Lea Myren, Ane Dahl Torp. Dir: Emilie Blichfeldt. SAM 16 años
Las Tipas: Cas: 19.00 h; Sub: 21.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.00 h
Showcase. 12.00*, 16.55, 20.15 h; Sub: 14.25**, 22.40 h (*solo sáb y dom) (**no se emite dom)
LA HISTORIA DE SOULEYMANE
Con Abou Sangare, Alpha Oumar Sow. Dir: Boris Lojkine. SAM 18 años
Cine El Cairo. Dom, 18.00 h
LA MÁQUINA: THE SMASHING MACHINE
Con Dwayne Johnson, Emily Blunt. Dir: Benny Safdie. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 17.20, 19.50, 22.20* h (*solo vie y sáb)
Hoyts. Cas 14.20, 19.40 h
Las Tipas. Cas: 19.10 h; Sub: 21.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h
Showcase. Cas: 16.40*, 22.00 h; Sub: 14.00, 19.20 h (*excepto dom)
LA PETITE
Con Fabrice Luchini, Mara Taquin. DIr: Guillaume Nicolloux. SAM 13 años c/Res
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años
Las Tipas. Cas: 13.30, 17.10 h; Sub: 21.00 h
LOS EXTRAÑOS: CAPÍTULO II
Con Madelaine Petsch, Richard Brake. Dir: Renny Harlin. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 19.50, 22.10 h
Showcase. Cas: 12.00*, 22.00 h (*solo sáb y dom)
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.30, 19.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.00, 18.10 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 14.30 h
NECROFOBIA
Ficción, terror. Dir: Daniel de la Vega. SAM 16 años
Cine Lumière. Hoy, 20.00 h
NE ZHA 2: EL RENACER DEL ALMA
Fantasía. Dir: Yu Yang. ATP
Nuevo Monumental. Cas: 18.05 h
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Showcase. Cas: 18.55 h
TELEVISIÓN ARGENTINA – MEMORIA Y BALANCE
Documental. Selección del material y edición: Fernando G. Varea. ATP
Cine Lumière. Dom, 20.00 h
TRON: ARES
Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.30 h; Sub: 22.30* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.30*, 17.10, 19.50, 22.30 h; 3D Cas: 19.15, 22.00 h; 2D Cas: 14.00*, 16.40, 19.30, 20.15, 22.15, 22.50 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. DBOX.3D y 3D Cas: 14.45, 17.30, 20.15 h; DBOX 2D y 2D Cas: 14.45, 19.15, 22.00 h; DBOX 3D y 3D Sub: 23.00 h; DBOX 2D y 2D Sub; 16.30 h
Las Tipas. 4D Cas 17.00 h; 4D.3D Atmos Cas: 14.30, 19.30, 22.00 h; 3D Cas Atmos: 15.50, 18.15 h; 2D Sub Atmos: 21.00 h
Nuevo Monumental. 3D Cas: 19.30 h; 2D Cas: 14.30, 17.00, 22.00 h
Showcase. 3D Cas: 12.10*, 14.50, 17.25, 20.00, 22.35 h; Cas: 14.10, 16.25, 16.45, 19.00, 19.20, 21.35, 21.55 h; Sub: 12.00*, 14.30, 17.05, 19.40, 22.15 h (*solo sáb y dom)
UNA BATALLA TRAS OTRA
Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16
Cines del Centro. Sub: 20.00, 22.00* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 19.00 h
Hoyts. Cas: 21.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 20.20 h
Showcase. Sub: 15.20, 18.45, 21.30, 22.05 h
YO Y LA QUE FUI
Con Adriana Lestido, Florencia Lo Re. Dir: Constanza Niscovolos. ATP
Cine El Cairo: Hoy, 18.00 h; mañana, 22.30 h
Música
ANFITEATRO MUNICIPAL
Av Belgrano 200 Bis
Camila. Dom 19 de oct, a las 21 h
BEATMEMO PUB
Visual Sound Sessions. Dom, a las 20.30 h
Meridional Jazz trío. Clásicos del jazz y la bossa nova como así también algo de blues y R&B. Mar 14 de oct, a las 20.30 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Alejandro Lerner. Mañana, a las 21 h
Por siempre rock nacional. Cantantes, bailarines y músicos. Dom 12 de oct, a las 20 h
Disney en concierto: un recorrido sinfónico. Sáb 18 y dom 19 de oct, a las 16 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
CheChelos. Hoy, a las 21 h (Teatro)
Fughu + La Gota. Hoy, a las 21 h (Gran Salón)
Willy Gonzalez y Victoria Birchner. Mañana, a las 21 h (Gran Salón)
Sinfonía Metallica. Mañana, a las 21 h (Teatro)
Dos más uno. Presentan su nuevo álbum “Las canciones más lindas del mundo Volumen II”. Vie 17 de oct, a las 21 (Gran Salón)
Mariano Loiácono New Quintet. Vie 17 de oct, a las 21 h (Teatro)
Myriam Cubelos junto a Ciro y Milo presentan Encuentro. Dom 19 de oct, a las 20 (Petit Salón)
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
This is Michael. Hoy, a las 21 h
Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2025). Mar 28 oct, 20.30h
METROPOLITANO
Junín 501
Un poco de ruido. Hoy, a las 21 h
Morat. Mañana y dom, a las 21 h
Teatro
ASTENGO
Mitre 754
Relatividad. Invierno de 1949. Con el eco de la segunda Guerra Mundial y el estallido de la bomba atómica aún flotando en el aire, una misteriosa mujer aborda a Albert Einstein en la calle con la intención de hacerle una entrevista periodística. Con Gabriela Toscano y Luis Machín Dir: Carlos Rivas. Sáb 18 de oct, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Salud, Moldavsky y amor. Vie 31 de oct, a las 21.30 h
Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Vie 7 y sáb 8 de nov, a las 20.30 h
CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Sonata corporabile. Obra de circo contemporáneo, creación en residencia de la compañía de la Arena, dirigida por Gerardo Hochman. Presentación, en el marco de una nueva edición del Payasadas. Dom 12 de oct, a las 20. Gratis (las invitaciones se entregan por orden de llegada hasta completar el aforo).
Escritor fracasado. Una adaptación del libro de Roberto Arlt escrita por Marilu Marini y Diego Velázquez, quien también es el intérprete. Sáb 1 de nov, a las 21 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
La viuda alegre. 19 de oct, a las 19 h; 23 y 25 de oct, a las 20 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h
Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de octubre, a las 20 h
LA MORADA
San Martín 771. P.A.
La hija sin cabeza. Actúan Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi. De Paula Luraschi. Dirección: Luciana Di Pietro. Sábados de oct, a las 21 h.
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Astronautas. Año 2618, Sudamérica ha consolidado su supremacía y se lanza a la aventura espacial. Una nave que viaja por el universo se estrella contra un planeta desconocido. Obra que combina humor, imaginación y una mirada poética sobre la identidad y los vínculos. Dir: Marcelo Díaz. Hoy, a las 21 h (Petit Salón)
LA SONRISA DE BECKETT
Entre Ríos 1051
Una canción para siempre. Un accidente del pasado puso en pausa a una banda de rock en pleno momento de ascenso. El deseo de volver a tocar es un fantasma que convive en cada encuentro de este grupo de amigos. Prod y dir: Gustavo Mondino. Mañana, a las 21 h
TEATRO DEL RAYO
Salta 2991
Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Sábados de oct, a las 21 h.
Todo terminará para navidad. Sesenta y seis minutos antes de Nochebuena…Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. Vie 17, 24 y 31 de oct, a las 21 h
SALA CULTURAL DE ABAJO
Entre Ríos 579
Los límites de la realidad. La obra presenta tres piezas breves que exploran el amor, la ficción y los universos paralelos. Fusiona teatro, vino y gastronomía. Dir: Gustavo Postiglione. Mañana, a las 21 h
TEATRO DE LA MANZANA
San Juan 1950
Habitación 3. Tres obras breves que transcurren en un mismo escenario. 𝗔𝗽𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝗽𝘀𝗶𝘀: Eva Ricart y German Lucatti. Dir. Sofía Di Palma. 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗮𝗷𝗲 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗮: Ariana Favaretto y Camila Hidalgo Solis Dir. Sofía Di Palma. 𝗧𝗲 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗰𝗵𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗹𝗲𝗷𝗼𝘀: Sofia Di Palma. Dir. Sandra Majic. Mañana y los sáb 18 y 25 de octubre, 21 hs.
TEATRO MATEO BOOZ
San Lorenzo 2243
Escenario: El Desconcierto. Rodolfo, el aclamado director responsable de los musicales y espectáculos más ovacionados de la ciudad, se enfrenta a un desafío inesperado que amenaza con desestabilizarlo por completo. Sáb 25 de oct, a las 20.30 h