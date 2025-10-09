Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa, en la antesala del primero de los dos amistosos que jugará la Selección Argentina. El entrenador no aseguró que Lionel Messi pueda ser titular ante Venezuela, pero anunció que le dará minutos a los nuevos convocados y aclaró dudas sobre algunas titularidades y otras bajas.

Sobre el astro rosarino y los rumores que lo envuelven con respecto a una posible ausencia frente a los venezolanos para sumarse a la delegación de Inter Miami, que jugará al día siguiente como local contra Atanta United por la MLS, el técnico señaló: "Voy a hablar con él. Nos tocó jugar acá y ya veremos, son todas hipótesis". Y agregó que "todavía no se decidió el equipo. Eso lo resolveremos después del entrenamiento".

Scaloni apuntó que “son partidos para probar y eso es lo que se hará. Evidentemente, a mí me gustaría probar diferentes alternativas, por lo que seguramente haya debuts en esta doble fecha de amistosos". Y destacó: "A (Aníbal) Moreno lo conozco porque lo dirigí en el Sub-20 y (José) López dio un paso importante, lleva una temporada muy buena". Los jugadores de Palmeiras tuvieron su primera convocatoria a la mayor y podrían estrenarse con el conjunto nacional.

En ese mismo rumbo, el entrenador del vigente campeón del mundo también señaló a Lautaro Rivero como “un joven con una proyección muy buena, en River lo está haciendo muy bien y seguramente tendrá minutos en esta doble fecha”. Y volvió a elogiar a Franco Mastantuono, que ya acumula un puñado de partidos en Real Madrid: “Estamos contentos con cómo está llevando la profesión, sin dejar de tener en cuenta la edad que tiene”.



