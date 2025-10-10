El año pasado, la apertura de la Feria del Libro de Rosario estuvo a cargo de Beatriz Vignoli, redactora de Rosario/12. Este año, será el turno de un experiodista de este diario: Reynaldo Sietecase. El 15 de octubre, el escritor rosarino estará a cargo de la inauguración de la Feria, organizada por el municipio, que se extenderá hasta el 25 de octubre en el renovado Cultural Fontanarrosa. Serán 11 días con mesas, presentaciones, homenajes, talleres y stands de librerías y editoriales locales y de todo el país. "Es un honor y una alegría", dijo Sietecase a este diario.
