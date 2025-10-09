Mariano Andrés Corera, el vecino de Palermo que había agredido a la influencer Michelle Imán Schmukler y a su bebé tras realizar gritos antisemitas, fue detenido e imputado por “tentativa de homicidio”. Schmukler hizo la denuncia el último fin de semana, cuando contó por redes sociales que el hombre la agredió verbalmente y luego le lanzó un fierro.

"Judía, judía, judía, ahora tenés un hijo judío, qué asco", fue el mensaje discriminatorio que la mujer contó que recibió de su vecino cuando estaba en el patio de su departamento. El hombre, luego de gritarle, lanzó un fierro desde la altura contra ella y su criatura de ocho meses.

Luego de que el caso se viralizara en redes sociales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la detención del agresor y el fiscal Carlos Stornelli lo indagará por tentativa de homicidio y odio religioso.

En la difusión de la denuncia, Schmukler contó que su esposo Idán llamó a la policía y hasta confrontó con Corera, quien admitió la agresión, pero no se disculpó sino que lamentó "no haber tenido puntería". Tras la difusión del caso, el hombre de 39 años fue llevado por su familia a otro domicilio y buscó cambiar su perfil argumentando un brote y atendiéndose en el Hospital Fernández.