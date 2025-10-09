Silvio Rodríguez está en la Argentina y antes de los conciertos agotadísimos que dará en el Movistar Arena (este sábado y domingo, y el próximo 21 de octubre) ayer se hizo un tiempo para una visita especial a Moreno, donde fue recibido por la intendenta Mariel Fernández, y a su vez recibió dos reconocimientos: el pañuelo de Abuelas de Plaza de Mayo, y el guardapolvo de "Maestro del pueblo" del gremio docente Ctera.

Todo sucedió en el centro cultural La Chicharra, ubicado en el barrio San Norberto de la localidad de Cuartel V, el barrio donde creció la intendenta y aprendió "a construir y militar comunitariamente", según contó conmovida. Entre las muestras de cariño y emoción se recordó que el acto "significa un homenaje a la memoria, la cultura, la educación, la organización popular y la promoción de la cultura solidaria que caracterizan al pueblo morenense". El momento más esperado de la jornada, claro, llegó cuando Silvio Rodríguez ofreció un mini recital para los presentes.

Por Abuelas, la "tía" Gladys Salazar -integrante de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo- entregó a Silvio una remera de la campaña #SoyDeAbuelas y un pañuelo que le corresponde, dijo, "por sostener con tu poesía nuestra lucha". Silvio recibió también un libro sobre de la historia del gremio docente y otro sobre la histórica dirigente Stella Maldonado.

Antes de interpretar “El colibrí y la flor”, el artista compartió una anécdota personal: “La primera canción que yo me aprendí la cantaba mi abuela, que nació en el siglo 19, y después la cantaba mi madre”. Para el cierre llegó “Rabo de nube”, todo un himno del cantautor cubano.

Mostraron lo suyo también los chicos y chicas de la orquesta y el ballet municipal, sostenidos por un programa que busca garantizamos el acceso a formación artística bienes culturales como instrumentos musicales, como un apolítica pública.