El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas veraniegas. La mínima será de 17 grados y la máxima de 29 grados, con una humedad relativa del 58% y viento del noroeste.

Para el sábado se espera un aumento de la nubosidad y temperaturas que irán de los 18 a los 28 grados, con viento del norte, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora por la tarde y tormentas aisladas por la noche.

El domingo se esperan chaparrones entre la madrugada y la mañana y lluvias aisladas a partir de la tarde, con una mínima de 14 grados y una máxima de 18 grados, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora por la noche.