La líder opositora de Venezuela María Corina Machado fue este viernes galardonada con el del Premio Nobel de la Paz 2025. Al hacer el anuncio, el Comité Nobel noruego indicó que la distinguió "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".



En la lectura del fallo, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, calificó a Machado como una "valiente y comprometida defensora de la paz" y "una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad".



"Ha sido una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida; una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y de un gobierno representativo", destacó.

Y a gregó que "pese a enfrentar serias amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una elección que ha inspirado a millones".

Recientemente, Machado, de 58 años, manifestó su respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que el gobierno de Nicolás Maduro tachó de "amenaza".

"Falta muy poco para que los venezolanos recuperemos nuestra soberanía y la democracia. Estamos listos para asumir las riendas del nuevo gobierno", dijo Machado en septiembre.

La oposición liderada por Machado reivindica la victoria en las elecciones presidenciales de 2024, adonde concurrió con la candidatura de Edmundo González Urrutia, exiliado en España a raíz de una orden de detención en su contra. Estados Unidos tampoco reconoció el resultado de aquellos comicios.

El año pasado, el prestigioso galardón fue para el grupo antinuclear japonés Nihon Hidankyo, un movimiento promovido por sobrevivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki.

El premio, que se entregará el 10 de diciembre en Oslo, consiste en una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.



