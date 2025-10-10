El presidente Javier Milei felicitó públicamente a la dirigente de la derecha venezolana Corina Machado por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz y la elogió por su lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó como “narcodictadura”.

El “reconocimiento es más que merecido”, le escribió el presidente del Gobierno que no se quita la mancha indeleble que le dejó la renuncia de su principal candidato (José Luis Espert) por estar vinculado a empresarios procesados por narcotráfico, y que aún es cuestionado porque otra de sus diputadas (Lorena Villaverde) estuvo en 2002 detenida en Estados Unidos por llevar medio kilo de cocaína.

En su mensaje por las redes sociales, Milei consideró que el galardón que se le otorgó a la líder de la oposición venezolana fue “más que merecido” y la elogió por su “enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD” (utilizó las mayúsculas para remitir al slogan de la distopía que él encabeza).

“Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela. VLLC!”, posteó el jefe de Estado.

No es la primera vez que Milei envía señales para hacer “buenas migas” con Machado. En las elecciones de 2024 en Venezuela, el mandatario argentino apoyó abiertamente a la coalición que ella lideró contra Maduro. La exdiputada agradeció el “compromiso” del gobierno argentino y le expresó su “confianza en el inquebrantable (en el) espíritu libertario de los venezolanos”.