En las efemérides del 23 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1940. El nacimiento de Pelé

En la localidad de Três Corações, en el estado de Minas Gerais, nace Edson Arantes do Nascimento, Pelé. El astro brasileño asombró al mundo con 17 años en el mundial de Suecia, en 1958. Fue el futbolista más famoso del mundo y uno de los más grandes de la historia. Brilló en el Santos, club con el que ganó dos Copas Libertadores y dos Intercontinentales, además de cinco títulos brasileños y diez estaduales. Condujo a Brasil al tricampeonato del mundo en México, en 1970, y aquella selección es considerada la mejor que se ha visto en una Copa del Mundo. Después jugó en el Cosmos de Nueva York y actuó en cine. Murió en 2022.

1940. Se encuentran Hitler y Franco

En Hendaya, en la Francia ocupada, se entrevistan Adolf Hitler y Francisco Franco. El encuentro tiene por objeto establecer las condiciones del ingreso de España a la Segunda Guerra. Los dictadores no se ponen de acuerdo (Franco exigió más de lo que Hitler estaba dispuesto a darle, empezando por Gibraltar, en caso de derrota inglesa, y Marruecos, más otros territorios de África) y España, aun desangrada por tres años de guerra civil, se mantiene neutral.

1943. Nace Carlos Ulanovsky

Nace uno de los periodistas más respetados y queridos por sus colegas: Carlos Ulanovsky. Comenzó en gráfica en la adolescencia junto a su amigo Rodolfo Terragno, mientras estudiaban en el Colegio Mariano Moreno. Pasó por la revista Siete Días y los diarios La Opinión y Noticias, entre otras publicaciones, antes de partir al exilio en México. Volvió en 1983 y retomó su carrera, al tiempo que incursionó en la docencia. Publicó libros sobre historia de los medios en la Argentina, como ¡Paren las rotativas!, Días de radio, Estamos en el aire y El periodismo es lindo porque se conoce gente (y otras picardías). En radio condujo El colador junto a Jorge Guinzburg y Adolfo Castelo y, más tarde, Reunión cumbre.

1949. El nacimiento de Oscar Martínez

Nace Oscar Martínez, uno de los principales actores argentinos. Se lo vio en cine desde los 70, en títulos como La tregua, Asesinato en el Senado de la Nación, Contar hasta diez, ¿Dónde estás amor de mi vida que no te puedo encontrar?, Cómplices, El nido vacío, Relatos salvajes, El ciudadano ilustre (por la cual fue premiado en el Festival de Venecia) y Kóblic. En teatro, protagonizó obras como Amadeus y Relaciones peligrosas. También actuó en TV, en ciclos como Nueve lunas. Es miembro de la Academia Argentina de Letras.

1951. Nace Charly García

Nace Charly García, uno de los pilares del rock en la Argentina. Su carrera despuntó en los 70 con Sui Generis, junto a Nito Mestre. Después de su separación, en 1975, formó La Máquina de Hacer Pájaros y en 1978 se presentó en sociedad Serú Girán, banda que formó junto a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. Tras su disolución, en 1982, comenzó su carrera solista, con títulos como Yendo de la cama al living, Clics modernos, Piano Bar, Parte de la religión, Filosofía barata y zapatos de goma (disco que incluyó su versión del Himno Nacional Argentino) y la ópera-rock La hija de la lágrima. En el nuevo siglo se reencontró con Mestre y sacó discos como Kill Gil y Random. Expuesto a polémicas y escándalos, es una figura que convoca a varias generaciones de amantes del rock. En 2025, la Universidad de Buenos Aires lo honró como Doctor Honoris Causa.

1951. El nacimiento de Federico Moura

En La Plata nace Federico Moura, la voz de Virus, una de las bandas fundamentales de la escena de los 80. Moura editó seis discos con el grupo que formó junto a sus hermanos Juan y Marcelo y con Mario Serra. El primer disco de la banda, Wadu, de 1981, consagró al grupo en el momento de deshielo de la dictadura. Moura murió en 1988, víctima de HIV.

1977. Adiós a Hugo Díaz

El armoniquista Hugo Díaz muere en Buenos Aires a los 50 años. Nacido en Santiago del Estero, fue uno de los grandes virtuosos de la música popular argentina. Su calidad cruzó las fronteras del país: Hohner, el principal fabricante de armónicas del mundo (de origen alemán), no sacaba un modelo nuevo al mercado si primero no tenía el visto bueno de Díaz. Perteneció a una familia de músicos: su esposa fue la cantante Victoria Cura; y su cuñado, Domingo Cura; y fue el padre de Mavi Díaz, integrante de Viuda e Hijas de Roque Enroll.

1984. Muere Oskar Werner

Fallece el actor austríaco Oskar Werner, a los 61 años. Destacó de la mano de François Truffaut en Jules y Jim y en Fahrenheit 451. También actuó en El espía que surgió del frío y en El barco de los locos, por la cual fue candidato al Oscar. Una pelea con Truffaut durante el rodaje de la adaptación de la novela de Ray Bradbury los distanció. Casi no volvió a filmar y su muerte se produjo 48 horas después del fallecimiento del director francés.

2002. Rehenes en un teatro de Moscú

Comienza la crisis de los rehenes en el teatro Dubrovka, en Moscú. Un grupo de 40 terroristas chechenos toma la sala y secuestra a 850 personas. Exigen la retirada de las tropas rusas de Chechenia. En los dos días siguientes matan a dos rehenes. El 26 de octubre, el gobierno de Vladimir Putin reacciona introduciendo un agente químico en el sistema de ventilación. La sustancia tóxica mata a todos los chechenos y a 130 rehenes.

2011. La reelección de CFK

Cristina Fernández de Kirchner es reelecta en la Argentina con el 54 por ciento de los votos. Le saca 37 puntos al segundo, el socialista Hermes Binner. Es la mayor diferencia que se registra, y el triunfo porcentual más importante, desde 1983 en una elección presidencial. La mandataria revalida su cargo hasta 2015 en una elección que marcó la implementación, por primera vez, de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que dos meses antes le habían dado la victoria con el 50 por ciento.

Además, es el Día Internacional del Síndrome de Kabuki y el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil.