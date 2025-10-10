Tras la destitución de Dina Boluarte, el Ministerio Público Fiscal del Perú solicitó la prohibición de salir del país para la expresidenta mientras es investigada por los delitos de negociación incompatible con su cargo y lavado de activos. "Busca asegurar la presencia de Boluarte durante el desarrollo del proceso penal y prevenir una eventual fuga del territorio nacional", sostiene el comunicado de la fiscalía.

El Congreso peruano destituyó este viernes por la madrugada a Boluarte en un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad y nombró en su lugar al hasta ahora jefe del legislativo, José Jerí. El pedido de la fiscalía solicitó 36 meses y 18 meses de prohibición de salida del país.

En la investigación por lavado de activos, se analizará un caso de la campaña electoral de 2021, cuando fue candidata a la vicepresidencia junto con Pedro Castillo, el último presidente electo por el partido Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón. Según la fiscalía, Cerrón recibió "activos provenientes de la organización criminal Los Dinámicos del Centro".

En el caso de negociaciones incompatibles, Boluarte está acusada de designar a funcionarios en el Seguro Social de Salud peruano y concretar el pago de beneficios sociales para gente cercana al médico que la habría realizado operaciones estéticas.