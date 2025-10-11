Mark Ronson es una persona nocturna. Para enriquecer la definición que da en su libro de memorias Night People, esto implica a alguien que se lanza como un gato salvaje a la oscuridad, disfrutando de una libertad desenfrenada alimentada por estimulantes y sus propias compulsiones, sin otra agenda que arañar hacia la libertad. He conocido a muchos de estos tipos de personas. No funcionan tan bien durante el día: los problemas son demasiado brillantes, las horas demasiado restrictivas, demasiado lineales.
El superproductor lanzó un libro de memorias
Mark Ronson: "Mi principal miedo es al fracaso"
Fue el cerebro detrás de megaéxitos de Amy Winehouse, Miley Cyrus y Bruno Mars, pero su libro recorre sus años locos de DJ en New York. "Mis recuerdos se están desvaneciendo: debía ponerlos por escrito antes de que sea demasiado tarde.”
