Mark Ronson es una persona nocturna. Para enriquecer la definición que da en su libro de memorias Night People, esto implica a alguien que se lanza como un gato salvaje a la oscuridad, disfrutando de una libertad desenfrenada alimentada por estimulantes y sus propias compulsiones, sin otra agenda que arañar hacia la libertad. He conocido a muchos de estos tipos de personas. No funcionan tan bien durante el día: los problemas son demasiado brillantes, las horas demasiado restrictivas, demasiado lineales.