"Ten cuidado con lo que deseas, se puede convertir en realidad", escribió Oscar Wilde. Y Ela Taubert puede dar fe. A pesar de su origen bogotano, la cantante y compositora colombiana supo que Miami le tenía reservado un destino especial desde la primera vez que pisó la ciudad. "No sé por qué, pero de chiquita siempre quise vivir aquí", evoca la nueva enfant terrible del pop, por videollamada desde uno de los epicentros de la latinidad en Estados Unidos. "Y la verdad es que no me equivoqué porque es un lugar en el que cumplí muchos sueños. Cuando me instalé aquí, no imaginé que me iba a quedar tanto tiempo. Una vez que me fui metiendo en la música, me di cuenta de que ésta es la ciudad del encuentro. Al igual que le pasó a mucha otra gente, aquí nos encontramos artistas y compositores para hacer música."

¿Y solés coincidir en el supermercado con Maluma, por ejemplo?

Te soy honesta: es una ciudad muy grande, y no te encuentras mucho con colegas como Maluma. Lo que no quiere decir que en el supermercado no me haya encontrado con otros compañeros y amigos. Sin embargo, lo más bonito es esa sensación de que estamos a una llamada o a un avión de distancia. Es súper bacano poder coincidir y trabajar aquí.

Desde que soñaste con ser música, hasta ahora, que sos una artista profesional, ¿sentís que se perdió algo en el camino?

Más que perder algo, creo que aprendí mucho. Hay una cosa muy particular de soñar en tu cuarto y estar en el colegio, y vivir esa inocencia; y luego darte cuenta de que el mundo está lleno de muchas experiencias. Entonces, cuando te abres paso, aprendes a valorarte mucho más, a valorar tu intuición; y a no ponerle límite a los sueños. En esto último me hicieron mucho hincapié en casa. Aparte de estudiar y trabajar un montón, también me di cuenta de que el trabajo en equipo es importante. Eso permitió que las personas se refugien en esas vivencias mías en forma de canciones.

Sos hija de una reconocida conductora y actriz colombiana. ¿Cómo lograste marcar distancia de su mediatización?

Que mi mamá estuviera en la industria del entretenimiento me ayudó a que no me pusiera trabas en lo que quería hacer. De todas formas, me parece que si yo le hubiera dicho que deseaba ser astronauta, me habría dicho igual que lo hiciera. Como conoce este mundo, sabe sus reglas. Entonces ella me sirvió de ejemplo para hacer las cosas bien, para ser honesta y para tratar bien a los demás. Ésas son cosas básicas para cualquier trabajo, pero ella me dejó cosas muy bonitas como mujer, como persona y también como luchadora. Y para mí eso fue fundamental, sobre todo al convertirme en inmigrante a los 19 años. Cuando llegué a Miami, no conocía a nadie. Pero se dieron las cosas.

Desde hace ya varios años, Colombia se instaló como una potencia musical a nivel mundial. ¿Qué sentís al ser hoy la figura joven más popular de esa escena?

Es un orgullo muy grande. A Colombia la llevó en mi corazón, desde el momento mismo en que mi abuelo, que era alemán, se enamoró de mi país. Ese amor nos lo inculcó a nosotras. Artistas como Shakira o Karol G salieron a defender lo que somos las mujeres colombianas, y nos inspiraron a muchas jóvenes colombianas a mostrar nuestro arte. Es esencial para mí seguir ese legado y empezar a dejar el de mi generación. El mensaje más importante que puedo transmitir es que no hay que ponerles límite a los sueños.

Hay una tocaya tuya colombiana que también la está rompiendo, y que pasó recientemente por Buenos Aires. ¿Conociste a Ela Minus?

Ella me parece maravillosa. De hecho, es muy curioso que la última vez que estuve en Bogotá mis amigos me mostraron su música. Y me hace mucha ilusión que artistas como ella, que la están rompiendo, vengan de mi ciudad.

Tras un par de desembarcos locales, la música de 25 años, que pasó de convertirse en un fenómeno viral a ganar un Latin Grammy en 2024 (en la categoría "Mejor nuevo artista"), regresa a Buenos Aires para presentar este viernes 10/10, en el Teatro Vorterix, su primer álbum: Preguntas a las 11:11, lanzado en mayo. Se trata de un trabajo conceptual en el que cada canción encierra una pregunta. Curiosamente, la única canción que no lleva signos de interrogación se titula "Pregunta". Ante la consulta de si luego de esos 16 temas encontró al menos alguna respuesta, Taubert dice que no. "Lo que sí me dejó fue una enseñanza muy linda porque es el resultado de un trabajo de dos años, en los que resumí quién soy", añade. "Con este álbum confirmé que hay muchas preguntas que no tendrán respuesta, y que eso está bien."

Es un repertorio en el que abordás asuntos generacionales, existenciales y amorosos. ¿Qué tema disparó este cancionero?

"¿Cómo pasó?" fue la canción que me abrió las puertas al mundo. Me permitió llegar a lugares a los que nunca pensé que iría y me permitió hablar de la ciudad de la que provengo. Para esa canción, que canto junto a Joe Jonas (integrante de la banda Jonas Brothers), él tuvo que aprender español a través de Duolingo. Y eso no sólo fue muy divertido, sino que también me permitió levantar la mano y decir: "Éste es nuestro arte".

Tomando en cuenta que es un disco lleno de interrogantes, ¿cómo ves que hoy que tu generación acuda al ChatGPT para encontrar respuestas?

Hay una necesidad de los humanos de darles respuesta a las cosas. Me parece normal, es como cuando uno es chiquito y pregunta de todo. Con el tiempo, llegarán más herramientas que nos ayudarán a darles respuestas a muchos interrogantes. Hay que aceptar la evolución. Aunque también creo que quedarán algunas dudas sin responder.

Según la numerología, el 11:11 es un número maestro al que se le puede pedir un deseo. ¿Por qué elegiste ese título?

Preguntas a las 11:11 es un título que resume quién soy y qué encierran mi vida y mis creencias. No tanto como artista, sino más bien como persona. En mi casa, de niña, siempre pedíamos un deseo a las 11:11. Yo nací además un 11 de septiembre, así que el 11-11 es mi número. Una noche, a las 11:11, pedí que un personaje me escribiera. Si bien lo hizo, me arrepentí. Pero me pareció chistoso mostrar que eso era yo: una sobrepensadora y pedidora de deseos.

En el disco destacan géneros como el pop y el R&B. ¿Ahí radica tu identidad sonora?

La construcción de mi identidad musical creo que se nota más en mi primer EP, ¿Quién dijo que era fácil?, de 2023, que, más que un work in progress, parece un sancocho. Exploré lo que más pude, dentro de todos los géneros del pop. He sido una niña pop desde chiquita, me encanta, lo amo. Y este álbum fue una oportunidad perfecta para mostrar quién soy, y aterrizar en lo que viene siendo el proyecto y mi propuesta. Cada canción de este nuevo disco es mi vida. Cuando salió el álbum fue muy raro, no paré de llorar. No entendía muy bien, me sentía desnuda ante el mundo. Ahora estas canciones no son mías, sino de los demás.





