La embajada de China en la Argentina se pronunció este sábado en relación a las palabras del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que había planteado que el acuerdo con el gobierno de Javier Milei implica terminar con la incidencia del gigante asiático en el país como socio comercial.

El comunicado divulgado en redes sociales habla de "provocadoras declaraciones" que muestran "la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría", lo que lleva a funcionarios de Washington a "moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas".

Para la embajada oriental, "Bessent parece ignorar que China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con los países de la región en las más diversas áreas, siempre sobre la base del respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo".

Añade el texto que "esa cooperación siempre se ajusta a las necesidades e intereses estratégicos de ambas partes, lo que contribuyó a promover el desarrollo económico y social en la región". Y que por el contrario la Casa Blanca "se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying".

Para la legación china, "Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie" y que "no pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países".

Finalmente, el texto estima que los países de la región "tienen el derecho a elegir, con independencia y libertad, cuál es su camino de desarrollo y quiénes son sus socios en materia de cooperación"; y que "sería mejor que Estados Unidos deje de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay", para hacer "más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender".