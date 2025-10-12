Se dice que una extraña maldición signa la vida de los hermanos Parra. Cirilo, bebedor y pendenciero, mata a cualquiera que se cruce en su camino. Zenón, en cambio, la tiene más fácil: en las noches de luna llena se convierte en lobizón. Y no es que sea mucho más selectivo que su hermano. Claro que los muchachos tienen a quién salir, porque su padre, Francisco, escapado de la tumba, recorre la pampa convertido en terrible osamenta. La muchachada moderna lo llamaría “zombie”, si no fuera porque Parra padre, que fue hombre de a caballo en vida, sigue siéndolo después de muerto: un “caballo-zombie” en su caso, con gusanos y todo. Aunque en esto tan sólo obedece a la Maldición de la India (encarnada en una fantasmagórica luna llena), que tan sólo está vengando una matanza anterior, a su vez provocada por un malón que... Una venganza interminable, en suma, que barre bajo la alfombra de la historia la polvareda de tanto muerto que no termina de morir del todo. El cuento de dos hermanos que siempre están a punto de matarse y sin embargo no pueden vivir el uno sin el otro. Esto es Pampa, la novela gráfica recientemente editada por Loco Rabia, que reúne en un volumen integral la trilogía que Jorge Zentner y Carlos Nine concibieron entre 2003 y 2005.



Una maldición similar a la de los hermanos Parra signaba esta obra: condenada a vagar por las planicies europeas como alma en pena, conoció edición en Francia, España y hasta el lujo de un integral holandés. Veinte años más tarde, los gauchos de Zentner y Nine desembarcan en la Argentina para ponerle fin a tanto errar. Es cierto que sus andanzas se iniciaron bajo extrañas constelaciones: los autores se cruzaron por primera vez en un festival de historietas en La Coruña, 2002. Junto a Zentner, a quien hasta entonces no conocía personalmente, Carlos Nine ya había realizado un álbum conjunto a la distancia. La Adelantada de los Mares del Sur, uno de los tantos encargos de la empresa celebratoria del Quinto Centenario que los españoles pusieron en marcha en 1992, había resultado un evento traumático para Nine: más allá del excelente guión, los cronogramas de producción resultaban imposibles de cumplir y el pobre acuarelista había salpicado a lo loco para llegar a término, con resultados que, a la larga, cambiarían su enfoque sobre el medio.

Una foto de 1866, tomada por el italiano Benedetto Pannunzi en la pampa argentina

LA PAMPA TIENE EL OMBÚ



Jorge Zentner recuerda hoy como, tras largos paseos en La Coruña, surgió la idea de hacer otro libro juntos. Esta vez el encargo sería personal. El guionista, que vivía en Barcelona desde 1977, tenía para entonces una larga carrera a sus espaldas. Tras El silencio de Malka, una historia sobre las colonias judías en Entre Ríos, sentía como pendiente escribir algo de temática gauchesca. En ese contexto, recuerda, desarrolló una historia en la que, sin pensarlo, fueron saliendo asuntos que aparecen en muchos de sus otros libros, ambientados en tiempos y lugares muy diferentes: la relación padre-hijo, o lo llamado “sobrenatural” (que, para el autor, es lo que tradicionalmente en Argentina se ha denominado “ficción”). Zentner llegó a un acuerdo con Nine: él introduciría todos los elementos de la tradición literaria gauchesca (literatura, circo, radioteatro, historietas), mientras que el dibujante se ocuparía de la tradición pictórica del género. Ambos eran conscientes de que no pretendían una historia “realista”.

Para Nine comenzó una búsqueda intensa de material visual: pintura, fotografía, documentos. Una foto de 1866, tomada por el italiano Benedetto Pannunzi en la pampa argentina, suministró los rostros de los protagonistas; “Un alto en el campo”, célebre óleo de Prilidiano Pueyrredón, puso el ombú; el pastel y la sanguina se encargaron del resto. Tras un boceto a lápiz, los cuadritos eran desarrollados en papel Canson de colores (su tonalidad base engama la paleta de antemano) y luego montados sobre una cartulina blanca. Algunas viñetas rebeldes fueron relaboradas varias veces; y algunos detalles del conjunto se resaltaron aparte, como capa a ser agregada digitalmente. Los lectores atentos podrán ver, aquí y allá, la marca de agua del Canson revelada por la misma textura del papel, colándose impúdica en un duelo criollo donde la sanguina corre en brusca efusión. El detalle enloqueció a los críticos franceses, siempre dispuestos a ver algo suyo en tierras lejanas.

Zentner reconoce su preferencia por partir de un tono, de algunas frases, de una intuición; el desconfiar de las sinopsis previas, saber lo menos posible de lo que va a contar para descubrirlo a medida que la escritura avanza y los personajes van viviendo: “Es así como, por ejemplo, puede aparecer un primerísimo plano de un indio gritando, claramente inspirado en el primer plano de Maradona frente a la cámara, en el mundial, referencias a tradiciones chamánicas, o recuerdos mi infancia en Entre Ríos.”

Maradona reencarnado en un indio pampa dibujado por Nine

UNA ESCUELA DE HUMILDAD



Para un guionista con la muñeca de Zentner, con libros publicados en 25 países y cuya carrera integral se desarrolló en Europa, es normal saberse leído por públicos muy diferentes. Eso hace que cubrir la falta de un terreno común con el lector sin caer en la tentación didáctica le resulte natural. En este sentido, el argentino no deberá temer la posibilidad de que le sea explicado el ombú o la tira de asado como si se tratara de un belga, al mismo tiempo que disfrutará de los entretelones del juego político de la época (que tanto no han variado), exhibidos en términos tan claros como divertidos. Es que Zentner, que no desdeña tomarse seriamente conceptos como el inconsciente colectivo o la historia (estamos lejos acá de cierta ironía preventiva típica del guionismo argentino) puede ser divertido cuando quiere. Y Pampa, con lo dramático del caso, resulta bastante divertida. Según Zentner, la clave pasa por tener claro que el vector de la comunicación con el público es la emoción. “En ese plano, todos sentimos lo mismo. Evidentemente, el público argentino conectará de manera singular con lo gauchesco de esta obra, porque viene ya condicionado por lecturas y experiencias, el paisaje, las costumbres, memorias íntimas. Pero, tras la apariencia gauchesca, se cuenta una historia universal, hecha de pasiones, deseos, sentimientos.”

Claro que recuperar el habla campera del siglo XIX puede ser un asunto complejo, y más en el caso de un texto escrito pensando en su futura traducción (un problema que se ha vuelto central para buena parte de la literatura argentina, aquejada actualmente de estrabismo idiomático). Pero Zentner corre con ventaja: siempre escribió para ser traducido. Para él, hasta escribir para España ya implicaba una traducción, por lo que para la edición argentina tuvo que “retraducir” el original, recuperando el tono ideal con el que había sido pensado.

La colaboración, incluso aquella sostenida a través de la distancia, siempre puede estar sujeta a desacuerdos. Sin embargo, Zentner no recuerda que ese fuera el caso: “Supongo que este trabajo nos agarró ya con mucho recorrido a los dos, y supimos ser lo suficientemente inteligentes para evitar problemas. Inteligente, en este caso, es sinónimo de flexible.” En este sentido, Jorge ha contado con grandes colaboradores, como Rubén Pellejero, actual continuador del Corto Maltés, con quien trabajó durante 25 años; o Lorenzo Mattotti, con quien hizo dos libros. “Seguramente influenciado por Carlos Sampayo, que me introdujo en el oficio, desde el principio aprendí a regular la influencia del ego. Lo importante es la obra, no el guionista, no el dibujante. Lo importante es que al final no se sepa muy bien de quién proviene lo que está en la página. Este trabajo es una escuela de humildad.”

Portada del integral de Pampa editado por Loco Rabia

EL ARTE DE EXISTIR



Una de las lecciones de esta escuela seguramente pasa por el no intentar definirse intrínsecamente a partir de un oficio. En efecto, hace ya más de veinte años que Zentner se apartó del trabajo de guionista y de la literatura en general. Su vida dio un vuelco a partir de la práctica de la meditación zen y sus libros actuales se refieren a psicoterapia, meditación, autoconocimiento; temas que también aborda en su podcast El arte de existir. Pero puede que el salto no sea en realidad tan grande como parece. Su veta filosófica ya está presente de algún modo en el fértil humus de Pampa; en especial, en sus moradores subterráneos, nuestros muertos que regresan: “Las profundidades de la tierra no dejan de ser una representación del inconsciente, individual o colectivo. En sus cuadritos se ‘ve’ al fantasma, se lo escucha hablar, pero podríamos decir que es un ‘personaje junguiano’, que vive en el inconsciente colectivo de la población. ¿Es realmente visible, o es algo que las personas experimentan? ¿A qué hijo no lo persigue el fantasma del padre?”

Esta última pregunta parece ya un poco personal y no puedo evitar sentirme aludido por Jorge. Se ve que el hombre es bueno en su oficio; el viejo, el nuevo, el que sea. Recuerdo entonces que, en efecto, mi padre me transmitió alguna opinión contrastada sobre el curso de la narrativa en el libro, relacionada con Francisco Parra, aquel progenitor que surge de las profundidades de la tierra.

Cumplida su misión, el mito indica que deberá retornar al polvo. “¿Por qué?”, se preguntaba el dibujante: “¿Y si el viejo no quiere volver a morirse, si prefiere seguir jodiendo?”.

Démosle la palabra entonces a Francisco Parra, tal como aparece en Pampa. La viñeta abarca una página entera y en ella el fantasma nos dice: “Hijo, interrumpiste mi descanso. ¿Por qué me condenas a vagar, otra vez, por la pampa infinita de los que todavía no se han muerto?”

La respuesta es simple: porque acá andamos necesitando leer Pampa. Que les aproveche.