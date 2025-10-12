Hace ya cuatro años Brad Ingelsby sorprendió a todos: el universo tenso y grisáceo de Pensilvania se convirtió en el perfecto teatro del crimen en los coletazos de la pandemia. La miniserie Mare of Easttown, estrenada en 2021 por HBO, llegaba a las noches de los domingos para dejar su huella. El rostro ajado de Kate Winslet, los efectos devastadores del trauma familiar, la creciente adicción al fentanillo y una serie de misteriosas desapariciones definieron el éxito que colocó a Ingelsby en la discusión de foros y redes sociales cuando aún latían los inciertos efectos del Covid. HBO lo había logrado de nuevo, una de sus series adultas y arriesgadas prendía en el público, cada semana se esperaba un nuevo episodio, cada lunes se especulaba sobre la resolución del misterio, y su nombre quedaba grabado junto a ese sombrío policial ambientado en su Delaware natal. Hoy, aquel ganador de cuatro Emmys casi en tiempo récord, oriundo de esa tierra que decidió retratar sin romanticismo ni concesiones, vuelve a filmar en esas calles, con esos rostros, con hombres y mujeres heridos, desencantados, atravesados por la droga, la muerte y el trauma. Una historia de equipo, de colisión entre mundos, de redención de los caídos.

Task: Unidad especial es la nueva serie de Brad Ingelsby para HBO, una historia que nació como revancha por no poder continuar con una segunda temporada de Mare of Easttown pese a intentarlo varias veces en este largo tiempo. “Probamos varias veces con Kate Winslet imaginar una posible continuidad para la miniserie. Una de las sensaciones con las que luché fue la que me decía que Mare of Easttown era un viaje emocional tan grande que cada vez que intentara pensar en qué pasaría después en la vida del personaje, siempre sería menos que lo que ya había contado. ¿Cómo se supera la muerte de un hijo que se ha estado evitando? Sentí que habíamos llevado a ese personaje a un buen punto, y entonces me pregunté: ¿la segunda temporada será otro asesinato en un pueblo pequeño? ¿Y cuál será el nuevo trauma que Mare deberá afrontar para que sea comparable con lo que ya vivió? Fue algo difícil. Entonces, Kate inteligentemente me dijo: ‘Si no va a ser tan bueno, es mejor no hacerlo’. Y creo que no, que no habría sido tan bueno”, reveló Ingelsby semanas atrás, en conversación con The Wrap. Y esa decisión abrió una nueva oportunidad, una renovada inspiración.

El disparador de la nueva serie se remonta a la experiencia cinéfila de Ingelsby en su adolescencia. Una película que lo obsesionaba, que había visto una y otra vez, era Fuego contra fuego (1995), de Michael Mann, en la que Robert De Niro y Al Pacino representan a dos hombres en inminente colisión, un ladrón y un policía que juegan al gato y al ratón pero que también se desafían, se respetan, se envuelven en una danza de peligro y destrucción de la que ya no pueden salir. “Fuego contra fuego ha sido una gran influencia”, agrega el escritor. “Vi esa película una y otra vez cuando era chico, y me inspiró para evitar caer en una nueva historia de intriga, de misterio. Porque sentía que Mare of Easttown era mi quién-lo-hizo. De alguna manera, lo que admiraba de la película de Michael Mann era la tensión que recorría a la historia, y esa tensión provenía de que querías que Robert De Niro escapara y al mismo tiempo que Al Pacino lo encontrara, sabiendo que esas dos cosas no podían coexistir. Fue ese modelo de colisión el que me resultó interesante”.

Esas vidas paralelas que se unirán por obra del azar y el crimen son el corazón de Task: Unidad especial, una serie que esquiva los resortes de la intriga tradicional del policial, y afirma a Ingelsby como un constructor de personajes antes que de grandes acciones. “Intento abordar cada personaje con una mente abierta y sin prejuicio, y lo intenté con todos los personajes de la serie. No es que tenga que estar de acuerdo con todas las decisiones que toman, pero es importante para mí que el personaje entienda por qué las toma. Siempre digo que todos se ganan un lugar en la mesa. No solo están ahí para impulsar la trama, sino que están ahí por una razón, para tener su propio arco dramático, pero también para contribuir a su manera a los temas de la serie. Creo que eso significa que cada personaje debe tener matices, y debe sorprenderte de formas que sean a la vez imprevistas y creíbles. Tenemos que ganarnos la emoción del público”, agrega quien fue guionista de películas como El camino de regreso (2020), de Ben Affleck, y de la recién estrenada A través del fuego (2025), de Paul Greengrass.

Hay una recurrencia en el mundo de Ingelsby que se remite a su propio origen, el de su familia, y el de la clase trabajadora en una región como son los suburbios de Filadelfia, a donde ha regresado a vivir luego de su paso por Hollywood. Su abuelo materno era dueño de un bar en esa ciudad, un bar portuario donde asistían quienes trabajaban en los astilleros, en la construcción de los puentes, en los edificios municipales. Su padre era jugador de básquet para luego dedicarse a los seguros: mudarse a una casa más grande no implicó asistir al club de golf o viajar en avión por el país sino llevar un poco de más de efectivo en el bolsillo. “¿Quién usa efectivo hoy en día?”, le preguntaba el escritor a su padre según reveló en una entrevista con The Hollywood Reporter, publicada a comienzos de septiembre. “Simplemente me gusta cómo se siente”, recibió como respuesta. “Creo que eso dice mucho de cómo fuimos criados. Siempre que empiezo algo nuevo, me siento y digo que voy a escribir sobre algo diferente, y siempre termino escribiendo sobre la clase trabajadora aquí en Delco. Justo en estos días estaba leyendo un artículo sobre Anne Tyler, y ella dijo lo mismo. Cada vez que empieza un nuevo libro, termina escribiendo sobre Baltimore”.

CRISIS DE FE

Uno de los puntos centrales de Task: Unidad especial tiene que ver con el origen de Tom Brandis, el personaje que interpreta Mark Ruffalo. A diferencia de los detectives del policial contemporáneo, Tom no se define por su astucia para la investigación, ni por la porosa frontera con el mundo del hampa, menos por su dureza de carácter, ese rasgo que a menudo otorga a los oficiales de la ley una oscuridad cercana a la de los criminales. Tom es un hombre vulnerable, tironeado entre el duelo por la muerte de su esposa y la responsabilidad de su hijo adoptivo, con problemas de salud mental y encerrado en la prisión local. Su nombramiento al frente de una unidad especial destinada a investigar robos a los narcos lo pone al mando de una mezcolanza de oficiales de fuerzas locales, cada uno con sus asuntos personales, sus obsesiones profesionales, sus enredos amorosos. Y mientras limpia la casa donde establecen el centro de operaciones, actualiza a sus informantes y equilibra las tensiones entre los sinuosos mandatos de su jefa y los traspiés de sus subordinados, debe lidiar con una difícil convivencia con su hija menor, Emily (Silvia Dionisio), hermana de sangre del detenido Ethan (Andrew Russel), y la visita cargada de reproches de su hija mayor, quien acumula rencores por las pasadas decisiones de sus padres.

“Mi tío fue otra de las inspiraciones, un hombre que dejó el sacerdocio luego de treinta años”, explicó Ingelsby en la misma entrevista con The Hollywood Reporter, en relación a la profunda crisis que atraviesa Tom en el inicio de la serie. “Por eso quería contar la historia de un hombre que perdió la fe, en este caso a causa de un trágico incidente ocurrido en el seno de su familia. Existe la idea de que Dios lo llamó a adoptar a sus hijos, y eso mismo que Dios le pidió que hiciera causó lo peor que le pasó en su vida. Tom no lo entiende. Al igual que Mare of Easttown era la historia de una mujer que no pudo afrontar la muerte de su hijo, esta es la historia de un hombre que tiene que perdonar a su hijo”, detalla. Tom ama a sus hijos, pero se debate entre el amor, el perdón y la responsabilidad respecto de lo ocurrido en su familia. Al mismo tiempo que quedó desestabilizado por la pérdida de su mujer, se hundió en el alcohol, y ahora su profesión le exige una empatía con las víctimas que no siempre está a la altura de ofrecer.

En la vereda opuesta de la ley, Robbie asimila los impactos de su vida tomando las peores decisiones posibles. Abandonado por su esposa, a cargo de dos niños y de la hija adolescente de su hermano, emprende una venganza silenciosa. Los robos en las casas de los integrantes de la banda Dark Hearts, motoqueros dedicados al tráfico de drogas y afectos a ideas del supremacismo blanco, son parte de una estrategia de fuga y reparación: vengar con ese dinero mal habido la muerte de su hermano y conseguir un pasaje a una vida mejor del otro lado de la frontera con Canadá. Pero las cosas no salen como pensaba. “Lo que más me gusta de Robbie es que toma muchas decisiones estúpidas, pero es un amigo leal, un gran padre, amable, errático y violento. Y me encanta la idea de que todas esas cosas existan en una sola persona”, agregó Inglesby en su entrevista con The Wrap. El actor que lo encarna, Tom Pelphrey, pasó por numerosas series desde fines de la década de los 2000, pero en los últimos años encontró personajes de mayor relevancia en Ozark, junto a Jason Bateman, en Outer Range, el western con Josh Brolin, y en la sátira basada en la novela de Tom Wolfe, Todo un hombre. “Una de las características de Tom Pelphrey como actor es su presencia física, que es la que el personaje necesita. Es un padre amable y cariñoso, pero también puede golpear a alguien hasta matarlo. Necesitábamos a alguien con un amplio espectro de posibilidades, y Tom nos dejó boquiabiertos en su audición”, concluye Ingelsby.

EL INCREIBLE MARK

Mark Ruffalo consiguió una inesperada popularidad al pasar por las filas de Marvel convertido en el nuevo Hulk. Luego de la controvertida versión de Ang Lee con Eric Bana, el estudio de los superhéroes buscó un perfil atípico para su Bruce Banner, un hombre común, de rostro cándido y bonachón, convertido en el gigante verde tras el impacto de la furia y la injusticia. Una verdadera transformación operada sobre quien menos podía esperarse algo así. Pero Ruffalo no era un desconocido por entonces, su recorrido en el mainstream ya le había valido una nominación al Oscar por Mi familia (2011), de Lisa Cholodenko, ser dirigido por Rob Reiner en Dicen por ahí (2005), por David Fincher en Zodíaco (2007), por Martin Scorsese en La isla siniestra (2010), y ser parte de la troupe de Kenneth Lonergan, primero en la excelente Puedes estar conmigo (2000), y luego en la extraña Margaret (211), convertida en una película de culto. Después de la primera Los vengadores (2012), llegaron las siguientes incursiones en la constelación Marvel, desde Iron Man 3 (2013) y Thor: Raganok (2017), hasta la anunciada jubilación de esa vieja camada de superhéroes en Los Vengadores: Endgame (2019).

Sin embargo, Ruffalo siempre esquivó las mieles de la celebridad, y lo hizo desde su incursión en películas que bordeaban el indie, como la oscarizada En primera plana (2015), también desde un cine comprometido como El precio de la verdad (2020) de Todd Haynes, o desde las extravagancias de Yorgos Lanthimos en la reciente Pobres criaturas (2023). En esa línea se ubicó su entrada en el prime time televisivo con La innegable verdad (2020), primera colaboración con HBO, donde interpretaba a dos hermanos –uno de ellos con esquizofrenia paranoide– atrapados en los vericuetos del sistema de salud mental, los traumas familiares vinculados con el abuso infantil, y las trampas del sacrificio y el perdón. Quizás esos personajes, que exigieron al actor un cambio radical de su fisonomía –perdiendo y ganando peso para marcar diferencias entre los gemelos– y le valieron el triunfo en los premios Emmy como mejor actor, fueron el mejor preámbulo para dar vida a Tom Brandis, un hombre también signado por el anhelo de reconciliación.

“Para el papel de Tom fue muy difícil encontrar un actor que representara lo que estaba buscando. Se inspiró un poco en mi tío, a quien siempre le pregunto sobre su fe y por qué dejó la iglesia. Tenía que encontrar a un actor que pudiera ser un filósofo, un pensador, un tipo del noreste... y cuando empecé a escribir todas las cualidades que buscaba para Tom, la lista se redujo y Mark Ruffalo encabezó la nómina inmediatamente”, destacaba Ingelsby. “Lo que me gusta de Tom Brandis, y de lo que siempre hablábamos con Mark, es que no tiene nada de especial. No es un tirador excepcional. No es Sherlock Holmes. No encuentra pistas que otros no ven. No me interesaba escribir sobre eso. Lo que me pareció interesante de Tom Brandis es que se acerca a su trabajo desde una perspectiva que no tiene nadie, la de un hombre que fue sacerdote. Un hombre compasivo en encrucijada con su fe”.

El mismo camino que emprende una serie como Task: Unidad especial. El de la compasión por los caídos, la compresión de los equivocados y la redención de los que toman malas decisiones en estado de desesperación.