Cines
ÁNGELO EN EL BOSQUE MÁGICO
Animación. Dir: Vincent Paronnaud, Alexis Ducord. N/A
Cinépolis. Cas: 15.30*, 17.30 h (*solo sáb y dom)
Nuevo Monumental. Cas: 17.05 h
Showcase. Cas: 12.15*, 14.15, 18.00** h (*solo sáb y dom) (**excepto jue y vie)
AND THE KING SAID, WHAT A FANTASTIC MACHINE
Documental. Dir: Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck. SAM 18 años
Cine El Cairo. Hoy, 20.30 h
BAJO LAS BANDERAS, EL SOL
Documental. Dir: Juanjo Pereira. SAM 13 años
Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h
BELÉN
Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años
Showcase. Cas: 12.00*, 14.20, 16.50, 19.10, 21.40 h (*solo sáb y dom)
BTS
Documental/Musical. ATP
Cinépolis. Hoy, 14.30 h
Hoyts. Jue, sáb y dom, 22.00 h (2019) h; Vie y dom, 14.40* 22.00 h (2021) (*solo dom)
Showcase. Sub (2019): Jue, 18.00 h; dom, 14.30 h; Sub (2021): Vie, 18.00 h; dom, 17.00 h
CAMINA O MUERE
Con David Jonsson, Cooper Hoffman. Dir: Francis Lawrence. SAM 16 años
Showcase. Sub: 22.25 h
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Hoyts. 2D Cas: 15.00 h; 2D Sub: 18.30 h
Las Tipas. 2D Sub: 22.10 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.35 h
Showcase. Cas: 12.45, 15.55 h; Sub; 19.05 h
DIBUJOS IMAGINARIOS
Con Tony Hale, D'Arcy Carden. Dir: Seth Worley. SAM 13 años
Showcase. Cas: 12.00*, 14.10 h (*solo sáb y dom)
DORA: AVENTURAS MÁGICAS EN EL REINO DE LAS SIRENAS
Animación. ATP
Cines del Centro. Cas: 14.40, 16.00 h
Cinépolis. Cas: 14.20*, 16.00 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 13.40, 15.15 h
Las Tipas. Cas: 15.40, 17.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.40 h
Showcase. Cas: 13.50, 16.20 h
DOWNTON ABBEY: EL GRAN FINAL
Con Matthew Goode, Tuppence Middleton. Dir: Simon Curtis. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30 h
Showcase. Sub: 14.05, 16.50, 19.25 h
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 16.50, 19.45, 22.40 h
Hoyts. Cas: 16.55, 19.50, 22.45 h
Las Tipas. 2D.4D Cas: 18.40; Sub: 21.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.00, 18.55, 21.40 h
Showcase. Cas: 13.45, 16.30, 19.15, 22.10 h; Sub: 19.35, 22.30 h
ESPEJOS N° 3
Con Paula Beer, Barbara Auer. Dir: Christian Petzold. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 19.40 h
F1: LA PELÍCULA
Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley
Las Tipas. Sub: 15.30 h
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13
Cinépolis. Cas: 14.20*, 16.45, 22.20 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 19.00 h
Las Tipas. Cas: 16.30, 18.50, 21.10 h
Nuevo MonumentaI. Cas: 15.50, 18.00 h
Showcase. Cas: 14.00, 17.10, 19.30, 21.50 h
LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY
Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP
Hoyts. Cas: 14.10, 16.30 h
Las Tipas. Cas: 14.40, 16.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 19.20 h
Showcase. Cas. 12.05*, 14.20, 16.35 h (*solo sáb y dom)
LA HERMANASTRA FEA
Con Lea Myren, Ane Dahl Torp. Dir: Emilie Blichfeldt. SAM 16 años
Las Tipas: Cas: 19.00 h; Sub: 21.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.00 h
Showcase. 12.00*, 16.55, 20.15 h; Sub: 14.25**, 22.40 h (*solo sáb y dom) (**no se emite dom)
LA HISTORIA DE SOULEYMANE
Con Abou Sangare, Alpha Oumar Sow. Dir: Boris Lojkine. SAM 18 años
Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h
LA MÁQUINA: THE SMASHING MACHINE
Con Dwayne Johnson, Emily Blunt. Dir: Benny Safdie. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 17.20, 19.50, 22.20* h (*solo vie y sáb)
Hoyts. Cas 14.20, 19.40 h
Las Tipas. Cas: 19.10 h; Sub: 21.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h
Showcase. Cas: 16.40*, 22.00 h; Sub: 14.00, 19.20 h (*excepto dom)
LA PETITE
Con Fabrice Luchini, Mara Taquin. DIr: Guillaume Nicolloux. SAM 13 años c/Res
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10 h
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años
Las Tipas. Cas: 13.30, 17.10 h; Sub: 21.00 h
LOS EXTRAÑOS: CAPÍTULO II
Con Madelaine Petsch, Richard Brake. Dir: Renny Harlin. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 19.50, 22.10 h
Showcase. Cas: 12.00*, 22.00 h (*solo sáb y dom)
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.30, 19.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.00, 18.10 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 14.30 h
NE ZHA 2: EL RENACER DEL ALMA
Fantasía. Dir: Yu Yang. ATP
Nuevo Monumental. Cas: 18.05 h
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Showcase. Cas: 18.55 h
SACCO E VANZETTI (1971)
Dir: Giuliano Montaldo
CineClú (Corrientes 450). Hoy, 18.00 h
TELEVISIÓN ARGENTINA – MEMORIA Y BALANCE
Documental. Selección del material y edición: Fernando G. Varea. ATP
Cine Lumière. Hoy, 20.00 h
TRON: ARES
Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.30 h; Sub: 22.30* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.30*, 17.10, 19.50, 22.30 h; 3D Cas: 19.15, 22.00 h; 2D Cas: 14.00*, 16.40, 19.30, 20.15, 22.15, 22.50 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. DBOX.3D y 3D Cas: 14.45, 17.30, 20.15 h; DBOX 2D y 2D Cas: 14.45, 19.15, 22.00 h; DBOX 3D y 3D Sub: 23.00 h; DBOX 2D y 2D Sub; 16.30 h
Las Tipas. 4D Cas 17.00 h; 4D.3D Atmos Cas: 14.30, 19.30, 22.00 h; 3D Cas Atmos: 15.50, 18.15 h; 2D Sub Atmos: 21.00 h
Nuevo Monumental. 3D Cas: 19.30 h; 2D Cas: 14.30, 17.00, 22.00 h
Showcase. 3D Cas: 12.10*, 14.50, 17.25, 20.00, 22.35 h; Cas: 14.10, 16.25, 16.45, 19.00, 19.20, 21.35, 21.55 h; Sub: 12.00*, 14.30, 17.05, 19.40, 22.15 h (*solo sáb y dom)
UNA BATALLA TRAS OTRA
Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16
Cines del Centro. Sub: 20.00, 22.00* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 19.00 h
Hoyts. Cas: 21.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 20.20 h
Showcase. Sub: 15.20, 18.45, 21.30, 22.05 h
Música
ANFITEATRO MUNICIPAL
Av Belgrano 200 Bis
Camila. Dom 19 de oct, a las 21 h
BEATMEMO PUB
Visual Sound Sessions. Hoy, a las 20.30 h
Meridional Jazz trío. Clásicos del jazz y la bossa nova como así también algo de blues y R&B. Mar 14 de oct, a las 20.30 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Por siempre rock nacional. Cantantes, bailarines y músicos. Hoy, a las 20 h
Disney en concierto: un recorrido sinfónico. Sáb 18 y dom 19 de oct, a las 16 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Dos más uno. Presentan su nuevo álbum “Las canciones más lindas del mundo Volumen II”. Vie 17 de oct, a las 21 (Gran Salón)
Mariano Loiácono New Quintet. Vie 17 de oct, a las 21 h (Teatro)
Myriam Cubelos junto a Ciro y Milo presentan Encuentro. Dom 19 de oct, a las 20 (Petit Salón)
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2025). Mar 28 oct, 20.30h
METROPOLITANO
Junín 501
Morat. Hoy, a las 21 h
Teatro
ALIANZA FRANCESA
San Luis 846
Eterno. La vida del psiquiatra Leonel da un giro inesperado cuando Emma, su más reciente paciente, revela que han compartido seis vidas pasadas. Vie 17 de oct, a las 19 h
ASTENGO
Mitre 754
Relatividad. Invierno de 1949. Con el eco de la segunda Guerra Mundial y el estallido de la bomba atómica aún flotando en el aire, una misteriosa mujer aborda a Albert Einstein en la calle con la intención de hacerle una entrevista periodística. Con Gabriela Toscano y Luis Machín Dir: Carlos Rivas. Sáb 18 de oct, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Salud, Moldavsky y amor. Vie 31 de oct, a las 21.30 h
Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Vie 7 y sáb 8 de nov, a las 20.30 h
CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Sonata corporabile. Obra de circo contemporáneo, creación en residencia de la compañía de la Arena, dirigida por Gerardo Hochman. Presentación, en el marco de una nueva edición del Payasadas. Hoy, a las 20 h. Gratis (las invitaciones se entregan por orden de llegada hasta completar el aforo).
Yo Somos. Una experiencia escénica en la que la diversidad toma cuerpo, palabra y protagonismo para explorar identidades y territorios móviles desde lo poético y el gesto cotidiano.En el marco de El Otro Festival 2025. Vie 17 de oct, a las 19 h. Entrada gratuita, en boletería, el mismo día, desde las 15 h.
Escritor fracasado. Una adaptación del libro de Roberto Arlt escrita por Marilu Marini y Diego Velázquez, quien también es el intérprete. Sáb 1 de nov, a las 21 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
La viuda alegre. 19 de oct, a las 19 h; 23 y 25 de oct, a las 20 h
LA MORADA
San Martín 771. P.A.
La hija sin cabeza. Actúan Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi. De Paula Luraschi. Dirección: Luciana Di Pietro. Sábados de oct, a las 21 h.
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h
Presidente Schreber. Obra que está sustentada en los procesos internos y condiciones de búsqueda e investigación desarrolladas en las Máquinas Teatrales, o Máquinas de Improvisar, sistema creado por el maestro, actor, director y dramaturgo: Pompeyo Audivert. Los sáb de octubre, a las 21 h.
Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de octubre, a las 20 h
LA USINA SOCIAL
Jujuy 2844
Sé que me voy. En el marco de El Otro Festival 2025. Relato íntimo sobre la travesía física y emocional de dos amigas que emprenden un viaje en auto hacia una ciudad costera. Mié 15 de oct, a las 20 h (entrada gratuita por boletería el mismo día, desde las 15 h).
TEATRO DEL RAYO
Salta 2991
Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Sábados de oct, a las 21 h.
Todo terminará para navidad. Sesenta y seis minutos antes de Nochebuena…Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. Vie 17, 24 y 31 de oct, a las 21 h
TEATRO DE LA MANZANA
San Juan 1950
Habitación 3. Tres obras breves que transcurren en un mismo escenario. 𝗔𝗽𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝗽𝘀𝗶𝘀: Eva Ricart y German Lucatti. Dir. Sofía Di Palma. 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗮𝗷𝗲 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗮: Ariana Favaretto y Camila Hidalgo Solis Dir. Sofía Di Palma. 𝗧𝗲 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗰𝗵𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗹𝗲𝗷𝗼𝘀: Sofia Di Palma. Dir. Sandra Majic. Los sáb 18 y 25 de octubre, 21 hs.
TEATRO MATEO BOOZ
San Lorenzo 2243
Escenario: El Desconcierto. Rodolfo, el aclamado director responsable de los musicales y espectáculos más ovacionados de la ciudad, se enfrenta a un desafío inesperado que amenaza con desestabilizarlo por completo. Sáb 25 de oct, a las 20.30 h