Cines

ÁNGELO EN EL BOSQUE MÁGICO

Animación. Dir: Vincent Paronnaud, Alexis Ducord. N/A

Cinépolis. Cas: 15.30*, 17.30 h (*solo sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 17.05 h

Showcase. Cas: 12.15*, 14.15, 18.00** h (*solo sáb y dom) (**excepto jue y vie)

AND THE KING SAID, WHAT A FANTASTIC MACHINE

Documental. Dir: Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck. SAM 18 años

Cine El Cairo. Hoy, 20.30 h

BAJO LAS BANDERAS, EL SOL

Documental. Dir: Juanjo Pereira. SAM 13 años

Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h

BELÉN

Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años

Showcase. Cas: 12.00*, 14.20, 16.50, 19.10, 21.40 h (*solo sáb y dom)

BTS

Documental/Musical. ATP

Cinépolis. Hoy, 14.30 h

Hoyts. Jue, sáb y dom, 22.00 h (2019) h; Vie y dom, 14.40* 22.00 h (2021) (*solo dom)

Showcase. Sub (2019): Jue, 18.00 h; dom, 14.30 h; Sub (2021): Vie, 18.00 h; dom, 17.00 h

CAMINA O MUERE

Con David Jonsson, Cooper Hoffman. Dir: Francis Lawrence. SAM 16 años

Showcase. Sub: 22.25 h

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO

Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años

Hoyts. 2D Cas: 15.00 h; 2D Sub: 18.30 h

Las Tipas. 2D Sub: 22.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.35 h

Showcase. Cas: 12.45, 15.55 h; Sub; 19.05 h

DIBUJOS IMAGINARIOS

Con Tony Hale, D'Arcy Carden. Dir: Seth Worley. SAM 13 años

Showcase. Cas: 12.00*, 14.10 h (*solo sáb y dom)

DORA: AVENTURAS MÁGICAS EN EL REINO DE LAS SIRENAS

Animación. ATP

Cines del Centro. Cas: 14.40, 16.00 h

Cinépolis. Cas: 14.20*, 16.00 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 13.40, 15.15 h

Las Tipas. Cas: 15.40, 17.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.40 h

Showcase. Cas: 13.50, 16.20 h

DOWNTON ABBEY: EL GRAN FINAL

Con Matthew Goode, Tuppence Middleton. Dir: Simon Curtis. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30 h

Showcase. Sub: 14.05, 16.50, 19.25 h

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS

Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 16.50, 19.45, 22.40 h

Hoyts. Cas: 16.55, 19.50, 22.45 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 18.40; Sub: 21.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.00, 18.55, 21.40 h

Showcase. Cas: 13.45, 16.30, 19.15, 22.10 h; Sub: 19.35, 22.30 h

ESPEJOS N° 3

Con Paula Beer, Barbara Auer. Dir: Christian Petzold. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 19.40 h

F1: LA PELÍCULA

Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley

Las Tipas. Sub: 15.30 h

HOMO ARGENTUM

Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13

Cinépolis. Cas: 14.20*, 16.45, 22.20 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 19.00 h

Las Tipas. Cas: 16.30, 18.50, 21.10 h

Nuevo MonumentaI. Cas: 15.50, 18.00 h

Showcase. Cas: 14.00, 17.10, 19.30, 21.50 h

LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY

Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP

Hoyts. Cas: 14.10, 16.30 h

Las Tipas. Cas: 14.40, 16.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 19.20 h

Showcase. Cas. 12.05*, 14.20, 16.35 h (*solo sáb y dom)

LA HERMANASTRA FEA

Con Lea Myren, Ane Dahl Torp. Dir: Emilie Blichfeldt. SAM 16 años

Las Tipas: Cas: 19.00 h; Sub: 21.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.00 h

Showcase. 12.00*, 16.55, 20.15 h; Sub: 14.25**, 22.40 h (*solo sáb y dom) (**no se emite dom)

LA HISTORIA DE SOULEYMANE

Con Abou Sangare, Alpha Oumar Sow. Dir: Boris Lojkine. SAM 18 años

Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h

LA MÁQUINA: THE SMASHING MACHINE

Con Dwayne Johnson, Emily Blunt. Dir: Benny Safdie. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 17.20, 19.50, 22.20* h (*solo vie y sáb)

Hoyts. Cas 14.20, 19.40 h

Las Tipas. Cas: 19.10 h; Sub: 21.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h

Showcase. Cas: 16.40*, 22.00 h; Sub: 14.00, 19.20 h (*excepto dom)

LA PETITE

Con Fabrice Luchini, Mara Taquin. DIr: Guillaume Nicolloux. SAM 13 años c/Res

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10 h

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años

Las Tipas. Cas: 13.30, 17.10 h; Sub: 21.00 h

LOS EXTRAÑOS: CAPÍTULO II

Con Madelaine Petsch, Richard Brake. Dir: Renny Harlin. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 19.50, 22.10 h

Showcase. Cas: 12.00*, 22.00 h (*solo sáb y dom)

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.30, 19.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h

MASCOTAS AL RESCATE

Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP

Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.00, 18.10 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 14.30 h

NE ZHA 2: EL RENACER DEL ALMA

Fantasía. Dir: Yu Yang. ATP

Nuevo Monumental. Cas: 18.05 h

OTRO VIERNES DE LOCOS

Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP

Showcase. Cas: 18.55 h

SACCO E VANZETTI (1971)

Dir: Giuliano Montaldo

CineClú (Corrientes 450). Hoy, 18.00 h

TELEVISIÓN ARGENTINA – MEMORIA Y BALANCE

Documental. Selección del material y edición: Fernando G. Varea. ATP

Cine Lumière. Hoy, 20.00 h

TRON: ARES

Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.30 h; Sub: 22.30* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.30*, 17.10, 19.50, 22.30 h; 3D Cas: 19.15, 22.00 h; 2D Cas: 14.00*, 16.40, 19.30, 20.15, 22.15, 22.50 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.3D y 3D Cas: 14.45, 17.30, 20.15 h; DBOX 2D y 2D Cas: 14.45, 19.15, 22.00 h; DBOX 3D y 3D Sub: 23.00 h; DBOX 2D y 2D Sub; 16.30 h

Las Tipas. 4D Cas 17.00 h; 4D.3D Atmos Cas: 14.30, 19.30, 22.00 h; 3D Cas Atmos: 15.50, 18.15 h; 2D Sub Atmos: 21.00 h

Nuevo Monumental. 3D Cas: 19.30 h; 2D Cas: 14.30, 17.00, 22.00 h

Showcase. 3D Cas: 12.10*, 14.50, 17.25, 20.00, 22.35 h; Cas: 14.10, 16.25, 16.45, 19.00, 19.20, 21.35, 21.55 h; Sub: 12.00*, 14.30, 17.05, 19.40, 22.15 h (*solo sáb y dom)

UNA BATALLA TRAS OTRA

Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16

Cines del Centro. Sub: 20.00, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 19.00 h

Hoyts. Cas: 21.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 20.20 h

Showcase. Sub: 15.20, 18.45, 21.30, 22.05 h

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av Belgrano 200 Bis

Camila. Dom 19 de oct, a las 21 h

BEATMEMO PUB

Visual Sound Sessions. Hoy, a las 20.30 h

Meridional Jazz trío. Clásicos del jazz y la bossa nova como así también algo de blues y R&B. Mar 14 de oct, a las 20.30 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Por siempre rock nacional. Cantantes, bailarines y músicos. Hoy, a las 20 h

Disney en concierto: un recorrido sinfónico. Sáb 18 y dom 19 de oct, a las 16 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Dos más uno. Presentan su nuevo álbum “Las canciones más lindas del mundo Volumen II”. Vie 17 de oct, a las 21 (Gran Salón)

Mariano Loiácono New Quintet. Vie 17 de oct, a las 21 h (Teatro)

Myriam Cubelos junto a Ciro y Milo presentan Encuentro. Dom 19 de oct, a las 20 (Petit Salón)

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2025). Mar 28 oct, 20.30h

METROPOLITANO

Junín 501

Morat. Hoy, a las 21 h

Teatro

ALIANZA FRANCESA

San Luis 846

Eterno. La vida del psiquiatra Leonel da un giro inesperado cuando Emma, su más reciente paciente, revela que han compartido seis vidas pasadas. Vie 17 de oct, a las 19 h

ASTENGO

Mitre 754

Relatividad. Invierno de 1949. Con el eco de la segunda Guerra Mundial y el estallido de la bomba atómica aún flotando en el aire, una misteriosa mujer aborda a Albert Einstein en la calle con la intención de hacerle una entrevista periodística. Con Gabriela Toscano y Luis Machín Dir: Carlos Rivas. Sáb 18 de oct, a las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Salud, Moldavsky y amor. Vie 31 de oct, a las 21.30 h

Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Vie 7 y sáb 8 de nov, a las 20.30 h

CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Sonata corporabile. Obra de circo contemporáneo, creación en residencia de la compañía de la Arena, dirigida por Gerardo Hochman. Presentación, en el marco de una nueva edición del Payasadas. Hoy, a las 20 h. Gratis (las invitaciones se entregan por orden de llegada hasta completar el aforo).

Yo Somos. Una experiencia escénica en la que la diversidad toma cuerpo, palabra y protagonismo para explorar identidades y territorios móviles desde lo poético y el gesto cotidiano.En el marco de El Otro Festival 2025. Vie 17 de oct, a las 19 h. Entrada gratuita, en boletería, el mismo día, desde las 15 h.

Escritor fracasado. Una adaptación del libro de Roberto Arlt escrita por Marilu Marini y Diego Velázquez, quien también es el intérprete. Sáb 1 de nov, a las 21 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

La viuda alegre. 19 de oct, a las 19 h; 23 y 25 de oct, a las 20 h

LA MORADA

San Martín 771. P.A.

La hija sin cabeza. Actúan Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi. De Paula Luraschi. Dirección: Luciana Di Pietro. Sábados de oct, a las 21 h.

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h

Presidente Schreber. Obra que está sustentada en los procesos internos y condiciones de búsqueda e investigación desarrolladas en las Máquinas Teatrales, o Máquinas de Improvisar, sistema creado por el maestro, actor, director y dramaturgo: Pompeyo Audivert. Los sáb de octubre, a las 21 h.

Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de octubre, a las 20 h

LA USINA SOCIAL

Jujuy 2844

Sé que me voy. En el marco de El Otro Festival 2025. Relato íntimo sobre la travesía física y emocional de dos amigas que emprenden un viaje en auto hacia una ciudad costera. Mié 15 de oct, a las 20 h (entrada gratuita por boletería el mismo día, desde las 15 h). 

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Sábados de oct, a las 21 h.

Todo terminará para navidad. Sesenta y seis minutos antes de Nochebuena…Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. Vie 17, 24 y 31 de oct, a las 21 h

TEATRO DE LA MANZANA

San Juan 1950

Habitación 3. Tres obras breves que transcurren en un mismo escenario. 𝗔𝗽𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝗽𝘀𝗶𝘀: Eva Ricart y German Lucatti. Dir. Sofía Di Palma. 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗮𝗷𝗲 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗮: Ariana Favaretto y Camila Hidalgo Solis Dir. Sofía Di Palma. 𝗧𝗲 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗰𝗵𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗹𝗲𝗷𝗼𝘀: Sofia Di Palma. Dir. Sandra Majic. Los sáb 18 y 25 de octubre, 21 hs.

TEATRO MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243

Escenario: El Desconcierto. Rodolfo, el aclamado director responsable de los musicales y espectáculos más ovacionados de la ciudad, se enfrenta a un desafío inesperado que amenaza con desestabilizarlo por completo. Sáb 25 de oct, a las 20.30 h