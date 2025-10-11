El monegasco Valentin Vacherot y el francés Arthur Rinderknech dieron la sorpresa en las semifinales del Master 1000 de Shanghái y se enfrentarán en una de las finales más peculiares en la historia del tenis, ya que son primos.

Vacherot, quien ocupa el puesto número 204 del ranking ATP, jugó en un nivel altísimo y se impuso por 6-3 y 6-4 al serbio Novak Djokovic, luego de una hora y 42 minutos en los que el ex número uno del mundo debió recibir atención médica en varias ocasiones.

Luego del encuentro ambos jugadores protagonizaron un emotivo cruce de palabras en la red, ya que Djokovic le dijo a su oponente que se merecía este momento y que jugó “increíble”, a lo que Vacherot le confesó que fue un placer jugar al menos una vez contra él y le pidió que no se retire.

El recorrido de Vacherot en este Masters 1000 de Shanghái parece realmente el guion de una película, ya que ni siquiera tenía asegurado un lugar en la qualy, instancia que finalmente pudo disputar gracias a varias bajas. Allí derrotó al estadounidense Nishesh Basavareddy y al canadiense Liam Draxl.

Ya en el cuadro principal, Vacherot fue de sorpresa en sorpresa, metiéndose en la semifinal ante Djokovic luego de vencer al serbio Laslo Djere, al kazajo Aleksandr Bublik (14°), al checo Tomas Machac (20°), al neerlandés Tallon Griekspoor (27°) y al danés Holger Rune (10°). Esta increíble participación en Shanghái le permitirá a Vacherot escalar casi 150 posiciones en el ranking, hasta el 58° lugar.

En caso de ganar la final, Vacherot dará una de las grandes sorpresas en la historia del tenis y, además, se convertirá en el tenista con peor ranking en ganar un Masters 1000, cuyo récord ostenta el croata Borna Coric, quien se impuso en Cincinnati 2022 cuando era el 152 del mundo.

En la final se dará un hecho insólito, ya que se enfrentará con su primo, el francés Arthur Rinderknech, quien derrotó en un verdadero partidazo al ruso Daniil Medvedev (16°). El encuentro comenzó favorable para Medvedev, quien se impuso por 6-4 en el primer set. Sin embargo, Rinderknech no se dio por vencido, sacó su mejor tenis y pudo dar vuelta la historia gracias al 6-2 y 6-4 en el segundo y tercer set, respectivamente.

Rinderknech, quien se meterá en el top 30 por primera vez en su carrera, recorrió un camino durísimo en Shanghái, ya que en su camino hasta las semifinales le había ganado al serbio Hamad Medjedovic, al estadounidense Alex Michelsen (28°), al alemán Alexander Zverev (3°), al checo Jiri Lehecka (15°) y al canadiense Félix Auger-Aliassime (12°). La histórica final entre los primos Vacherot y Rinderknech será este domingo a las 5:30.