La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción este jueves por la tarde al proyecto de ley que establece un Programa de Educación Financiera obligatorio para las escuelas secundarias públicas y privadas de la provincia. La iniciativa, que avanza hacia el Senado, fue destacada como un ejemplo de trabajo transversal y consenso entre los distintos bloques. La iniciativa obtuvo 34 votos afirmativos, 4 negativos y ninguna abstención, con un debate que dejó en evidencia un amplio consenso sobre la necesidad de abordar el tema, pero también fuertes diferencias sobre el enfoque y las prioridades legislativas. El proyecto de Ley aprobado es el resultado de la unificación de diversas iniciativas presentadas por el diputado Ariel Bermúdez y las diputadas Amalia Granata, Sonia Martorano y Ximena García, logrando así un texto común que refuerza su impacto.



"Estamos muy contentos por la media sanción lograda en el día de hoy. Este proyecto fue presentado también por legisladoras que forman parte de otros espacios políticos y creo que muestra el consenso que hay respecto de que esta temática tiene que formar parte de la currícula en escuelas secundarias santafesinas", afirmó el diputado Bermúdez tras la votación.



El legislador puso en valor el amplio acuerdo logrado en comisión: "Haber unificado fuerzas demuestra la madurez política de la Cámara para priorizar una herramienta tan esencial para el futuro de nuestros jóvenes".



El programa busca que los jóvenes santafesinos adquieran herramientas prácticas para el manejo diario de su dinero: desde la comprensión de la inflación y la importancia del ahorro, hasta el uso inteligente del crédito y la planificación de su futuro.



"Queremos que las y los estudiantes de Santa Fe salgan de la escuela con la capacidad de tomar decisiones financieras inteligentes, que puedan planificar su futuro y evitar caer en deudas innecesarias.



En la Argentina de hoy, el conocimiento de estas herramientas es fundamental no sólo para garantizar una mejor independencia financiera sino para también generar conciencia sobre un flagelo muy presente entre los adolescentes como las apuestas ilegales y la Ludopatía", concluyó Bermúdez. La iniciativa pasa ahora a ser tratada en el Senado provincial, buscando su sanción definitiva para ser implementada por el Ministerio de Educación.

Al tomar la palabra, todos ellos coincidieron en que el avance de “herramientas digitales” como billeteras virtuales, aplicaciones bancarias, criptomonedas, casas de apuestas online y el acceso al mercado de capitales a partir de los 13 años, tal como lo permite la Comisión Nacional de Valores (CNV), “hace imprescindible brindar conocimientos básicos para evitar fraudes, endeudamiento y conductas adictivas”.

Ximena García celebró el consenso y advirtió que “el acceso ilimitado llegó antes que la formación”. Señaló que el 80% de los jóvenes pide educación financiera y que el 56% seguiría consejos de influencers para tomar decisiones económicas. “Es una cuestión social y la respuesta debe ser colectiva y pública”, afirmó.

Asimismo, Omar Perotti compartió una experiencia escolar que funcionaba como banco interno y destacó el valor formativo que tuvo.

Carlos del Frade pidió un debate más profundo sobre el modelo educativo y cuestionó que “se pongan los negocios de los bancos por encima de una ley provincial de educación”. También alertó sobre el rol del sistema financiero en la formación de los jóvenes y propuso convocar a un congreso pedagógico.