Facundo Arana quedó en medio de la polémica por la denuncia de Calu Rivero, quien apuntó contra Juan Darthés por acoso sexual. Y con sus declaraciones quedó bastante mal parado. "Hay una mujer que se sintió agredida, acosada, incómoda en su trabajo. Lo expuso, pero Juan salió a decir 'no, de ninguna manera. Yo esto no lo hice, no me voy a hacer cargo de esto'”, dijo el actor al relativizar la denuncia inicial. "Si vos me preguntás, yo creo que Calu se sintió acosada y creo que Juan jamás la acosó", aseguró.

Arana opinó en un móvil de TV a propósito de la denuncia inicial de Rivero, quien dijo que se fue de la tira Dulce Amor en 2013 porque "viví el acoso en carne propia". Celebró el “que estas cosas salgan a la luz, porque no tiene que pasar esto, no podemos permitir nosotras que pasen”. Con el correr de los días sumó apoyos, como el de María Valenzuela, que afirmó que “creo en ella y tengo motivos para hacerlo". Darthés demandó a Rivero por daños y perjuicios, mientras actrices como Griselda Siciliani y Celina Font salían en apoyo de Rivero.

“Se tiene que dirimir en la Justicia, porque se está hablando de gente de familia en ambos casos, maldita la persona que acosa, pero maldita también la persona que dice que una persona la acosó y no es verdad", argumentó Arana en un móvil con América. Sus declaraciones polémicas no se quedaron ahí. Habló de su ex Isabel Macedo y tuvo que salir a aclarar.

“Yo estoy muy feliz por ella. Estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es cuando realmente se realiza. Por supuesto que si no tenés hijos después te realizás con tus sobrinos y los hijos de tus amigos”, dijo Arana sobre el embarazo de Macedo, quien espera un hijo del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey. La actriz Muriel Santa Ana lo retrucó en Twitter y generó la réplica del actor, y luego la disculpa.

