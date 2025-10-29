Este jueves inicia la edición 24 del Festival Internacional de Artes Escénicas Contemporáneas El Cruce, con una agenda nutrida de espectáculos, instancias formativas, danza, proyecciones y charlas; que se extenderán hasta el domingo 9 de noviembre, con la organización habitual del colectivo de bailarinxs, coreógrafxs e investigadorxs del movimiento y expresión corporal Cobai. La función inaugural será mañana a las 20 en Teatro La Comedia (Mitre 958) con las obras Living comedor, con dirección y coreografía de Andrea Ramos (Rosario) y Fragmentos, acción urbana a cargo del Instituto del Profesorado Isabel Taboga.

“Una de las cosas más importantes de este Cruce es que se trabajó con los artistas la cuestión contextual, porque se les planteó que, más allá de que nos interesaba su participación en el festival, teníamos que hacer algo más mancomunado, para que pudieran participar tanto las obras de Rosario, que son bastantes, como los invitados, tanto de España como del resto del país, en este caso, de Buenos Aires y Santa Fe. En otros años, hubo modelos en donde el festival tomó una posición un tanto más clásica; es decir, alguien se presentaba a la convocatoria y después se elegía”, comenta Verónica Rodríguez, integrante de Cobai, a Rosario/12.

“En este caso, hubo una curaduría de Inés Armas, una artista de danza de Rosario, que migró hace muchos años a Buenos Aires; pero también nos pareció importante trabajar con los elencos, para pensar en maneras que permitieran a todos estar en el festival. Y la verdad, hubo una respuesta muy amorosa. Sabemos que el sector de la danza y de las artes escénicas en general, está atravesando un contexto muy complejo, como todos, y entendimos que hay que volver a barajar, juntarnos, y encontrar las posibilidades. Por eso, si tendría que decir cuál es la característica relevante de este Cruce, es la de contar con una comunión de artistas, gestores y organizaciones, para poder brindar un panorama de lo que está pasando en la danza en Rosario”, continúa la organizadora.

Las obras y actividades se repartirán en numerosas sedes; además de Teatro La Comedia, se suman Plataforma Lavardén (Mendoza 1085), Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río), EMAU (Estévez Boero 670), CEC (Paseo de las Artes y el río), Museo de la Memoria (Córdoba 2019), La Casa del Tango (Illia 1750), Vidanza (San Martin 1477). Este viernes a las 21, Teatro La Comedia recibe Velar la noche (CABA), con protagónico de Sofía Galliano y dirección de Gabi Parigi; el sábado, la misma sala presentará, a las 19, PAR, con Ana Varela y Ruth Pellerano (Rosario); y a las 20, Que haya insistencia, de la Compañía Una constante (CABA). Por su parte, Plataforma Lavardén ofrecerá, el sábado a las 21, La Poesía está en las calles, con Virginia Tuttolomondo (Rosario). “En un contexto donde hay otras preocupaciones sociales, es notorio descubrir que hay obras que están trabajando las cuestiones del naufragio y el fin de las cosas. Hay algo coincidente en las dramaturgias, que aparece desde la pandemia a esta parte, y que tiene que ver también con las migraciones, sean por los motivos que sean. El mundo está en un momento donde hay una perspectiva de futuro muy difícil, y esto es algo que se ve también en las búsquedas”, comenta Rodríguez.

Las entradas para los espectáculos son accesibles, y en algunos casos, gratuitas. Como explica Rodríguez: “Queremos reforzar los espacios de obras que hemos pensado para que vaya mucha gente, y son básicamente las que tendrán lugar en La Comedia -con la obra de Gabi Parigi- y Parque de España, en donde podrán verse las obras que vienen de Barcelona y de Madrid: 7 obras de vanidad (el viernes 7 a las 20.30, con dirección de Julieta Ferraro) y Salva (el sábado 8 a las 20.30, con dirección de Arthur Bernard Bazin y Candelaria Antelo). En el caso de Velar la noche, de Parigi, se trabajan temáticas vinculadas a los mandatos para las mujeres, entendiendo que en la danza se trata de un tema muy fuerte, si bien lo es también a nivel social”.

Un lugar diferencial lo ocupará la presentación del nuevo número -el último en papel- de revista Inquieta, el martes 4 a las 18 en Museo de la Memoria. Bajo el título "Diálogos en acción: expansión", se presentará una intervención de elencos y estudiantes de las cuatro orientaciones (Danza Clásica, Contemporánea, Folklórica y Expresión Corporal) del Instituto Superior de Danzas "Isabel Taboga", con dirección de Brenda Parent, Diego Stocco, Estefanía Salvucci y Florencia Passoni. “La presentación de Inquieta será en el centro del festival; es una revista que habla sobre la memoria, en los distintos modos de entender. Como será el último número en papel, de algún modo tendrá que ver con reconocer un fin de ciclo, ¡pero lo hacemos con una revista impresa!”

También habrá espacios de formación: “Entendiendo que a esta altura del año es complejo que las agendas puedan incluir un curso intensivo de cuatro días, hemos pensado en espacios variados y más breves. Hicimos una propuesta un poco más abierta, para personas que bailan, que no bailan, a quienes les interesa más el cine o el trabajo performático”. Las actividades previstas son “Experiencia Eme”, con Solsiré Pinto y Facundo Rivara, de Cía. Una Constante (sábado 1 de 9 a 13 en Plataforma Lavardén): está orientado a un pensamiento actual sobre el cuerpo y el movimiento, que reclama las múltiples posibilidades de movimiento de cada individuo y la poética particular que pueda surgir; “Yo bailo el cuerpo eléctrico”, con Julieta Ferraro (domingo 2 de 10 a 14 en Plataforma Lavardén): laboratorio experimental que vincula el trabajo de la danza a través de técnicas como el Body Weather Technique, la escritura y la composición instantánea; “Entre” (sábado 8 de 10 a 13 en Casa del Tango): en este seminario se propone abordar el movimiento como una experiencia relacional; “Danza en Contacto”, con Arthur Bernard Bazin (domingo 9 de 16 a 20 en Vidanza): un recorrido corporal sobre la escucha, transitando por bloqueos, enganches, mecanismos del contrapeso, motores de acción y nudos creativos. Para mayor información e inscripción, consultar: IG @cobairosario.

Vale aclarar que Festival El Cruce invita a la comunidad en su conjunto, más allá de la especificidad que lo caracteriza. Como explica Verónica Rodríguez: “A veces parecería que es solo para un sector, pero en realidad las obras son para cualquier persona que quiera ver teatro, que quiera ver dramaturgias del cuerpo, y que quiera trabajar de una escena que propone otras cosas”. La programación incluirá también las siguientes obras: miércoles 5, a partir de las 20 en EMAU: Alguien Olga (Amalia Aguirre y Sonia Petric), Nuestro espacio que se enciende (Caribe Platino, Santa Fe), Deshábita (Julieta Almirón, Miguel Bosco y Willy Gatto). Jueves 6, a las 20.30 en CEC: Ecdisis (Sofía Coloccini), Cam Girls (Malena Masuell).