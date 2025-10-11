La causa por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez avanza por un camino sinuoso, con algunas certezas y también versiones contradictorias. Según consta en el expediente, dentro de la casa de Florencio Varela en donde fueron asesinadas y enterradas las jóvenes, había “un número indeterminado de sujetos, de distinto sexo”, entre quienes se encontraban: Maximiliano Andrés Parra; Daniela Iara Ibarra; Miguel Angel Villanueva Silva; Celeste Magalí González Guerrero; Pequeño J; Matías Agustín Ozorio; Lázaro Víctor Sotacuro; Milagros Florencia Ibáñez; Manuel David Valverde Rodríguez y David Gustavo Morales Huamani.
El triple femicidio de Florencio Varela bajo la lupa
La reconstrucción de la escena
Según la investigación, dentro de la casa fatal había “un número indeterminado de sujetos de distinto sexo”.
