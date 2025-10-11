La causa por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez avanza por un camino sinuoso, con algunas certezas y también versiones contradictorias. Según consta en el expediente, dentro de la casa de Florencio Varela en donde fueron asesinadas y enterradas las jóvenes, había “un número indeterminado de sujetos, de distinto sexo”, entre quienes se encontraban: Maximiliano Andrés Parra; Daniela Iara Ibarra; Miguel Angel Villanueva Silva; Celeste Magalí González Guerrero; Pequeño J; Matías Agustín Ozorio; Lázaro Víctor Sotacuro; Milagros Florencia Ibáñez; Manuel David Valverde Rodríguez y David Gustavo Morales Huamani.