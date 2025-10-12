La Cámara Nacional Electoral (CNE) se decidió, como se preveía, por la opción que reclamaban los apoderados de La Libertada Avanza y dispuso que sea Diego Santilli el primero de la lista de candidatos a diputados nacionales bonaerense. En tanto, Karen Reichardt seguirá en el segundo lugar. Así, dice el pronunciamiento de la Cámara, que se garantiza la aplicación de la ley de Paridad de Género y que, según los jueces, dispone que los reemplazos deben hacerse con personas del mismo género. Lo que todavía no definió y por una cuestión de procedimiento es si se imprimen de nuevo las boletas. Todo indica que la Cámara se expedirá el lunes pero no autorizará la impresión de nuevas Boletas Únicas Papel (BUP) para la provincia de Buenos Aires.

Enterado de la definición, Santilli aseguró que "lo tomé como algo correcto. Era lo que correspondía, pero tenía que tomar la decisión la justicia”. En cuando a la posible reimpresión de las boletas, el candidato reconoció que no es optimista: “No creo que las vayan a cambiar”, dijo por lo que el próximo 26 seguiría apareciendo la foto y el nombre de José Luis Espert en el tramo libertario de la BUP. En ese sentido, Santilli llamó a “no aflojar” y dijo que el rumbo que lleva el gobierno de Javier Milei es “el correcto”.

Por otra parte, el candidato libertario afirmó que “vamos por la reforma laboral, que permita que los 5 millones de trabajadores informales pasen a ser formales, la baja de impuestos y un código penal para la tolerancia cero al delito”.

En tanto, en el escrito donde los camaristas fundamentaron su decisión de reemplazar a Santilli por Espert, también tuvieron un apartado para cuestionar la decisión del juez electoral bonaerense, Alejo Ramos Padilla. Afirmaron que se apartó de manera injustificada de la norma, "basando su decisión en una interpretación subjetiva y declarando una inconstitucionalidad sin fundamento suficiente".

Incluso la CNE consideró que el juez "desatendió la jurisprudencia del tribunal en casos análogos para la categoría de diputados nacionales y tergiversó la aplicación de un precedente que se refería a otra categoría de cargos", esto es senadores nacionales.

En el pronunciamiento, el Tribunal recuerda también "su rol activo en la tutela de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos públicos electivos y hacia el interior de los partidos políticos, evidenciado con criterios establecidos en muchos pronunciamientos anteriores que priorizaron la participación política de las mujeres sobre los hombres".

En otro escrito, la Cámara le devolvió el tema de la reimpresión a la Junta Electoral bonaerense. Los jueces entienden que si la Junta convocó a todos los partidos para tomar la decisión de que no se reimprime, debe convocarlas para que opinen sobre la apelación de La Libertad Avanza. Esto debería ocurrir este mismo domingo y cuando tengan una definición que se la envíen al fiscal electoral, Ramiro González.

Todo este trámite que todavía falta es lo que hace que se estime como muy probable una definición final de la CNE en contra de la reimpresión. En sus declaraciones, Santilli lo tiene como algo más que probable.