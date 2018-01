Desde Santa Fe.

La Asociación de Prensa de Santa Fe convocó a movilizarse hoy, a las 11.30, en las puertas de Radio Nacional Santa Fe, en el microcentro, en repudio por el despido del periodista de investigación Nicolás Lovaisa y la amenaza de no renovarle el contrato a otro colega, Alejandro Brittos, quien es secretario gremial del sindicato. Lovaisa pudo ingresar ayer a la emisora, pero se encontró que su nombre había sido excluido en el sistema de fichaje electrónico, que es el método que la emisora utiliza para anunciar a sus trabajadores que se quedaron en la calle. La cesantía de Lovaisa es una represalia política -y habrá que ver si no se trata de persecución ideológica‑ porque fue el primero que reveló "Las cajas negras" del intendente y jefe de Cambiemos en Santa Fe José Corral -lo que después se conoció como "Corral papers"‑ y el primero que publicó las escuchas telefónicas que comprometen al ministro de Seguridad de la provincia Maximiliano Pullaro. "El mensaje es claro: los periodistas que quieren hacer periodismo en los medios públicos manejados por Cambiemos se quedan sin trabajo", denunció el secretario general de la Asociación de Prensa Pablo Jiménez, ante una consulta de Rosario/12 .

Ayer, el propio Lovaisa informó que lo habían despedido de Radio Nacional Santa Fe. "Tras siete años en la emisora, con ocho contratos precarios, se me comunicó que no sigo", escribió en las redes sociales. Y atribuyó la "decisión" sacarlo del aire al empresario y titular de Medios Públicos Hernán Lombardi, a la directora de Radio Nacional Buenos Aires Ana Gerschenson y a su segundo Pablo Ciarliero y al director de Radio Nacional Santa Fe, el empresario José Zenclussen. El ex presidente de Radio y Televisión Argentina Tristan Bauer "precarizó", pero "Lombardi precarizó y despide", agregó el colega.

Los vínculos políticos e ideológicos entre Corral, Lombardi y Zenclussen son públicos y notorios. El ministro de Mauricio Macri fue uno de los convocados por el intendente para que participe activamente en la campaña de Cambiemos en Santa Fe. Y el 28 de diciembre, Zenclussen le abrió las puertas de la radio a Corral para que cierre el año en el estudio con un "balance del 2017".

El despido de Lovaisa ya tuvo resonancia en la Legislatura. El diputado peronista Leandro Busatto interpretó el hecho como una consecuencia de las investigaciones del colega. "Al único que echaron de Radio Nacional Santa Fe es a Lovaisa, el mismo que con un consorcio de periodistas denunció Las cajas negras de Corral. Sólo lo echaron a él, para que el resto sepa como obrar. Cuando se trata de investigar el manejo de Cambiemos: impunidad mediática", concluyó el legislador.

Jiménez dijo que Zenclussen le confirmó que "el único al que no le renovó el contrato eventual" es a Lovaisa, sobre un total de ocho trabajadores precarizados. "El director confirmó que es el único caso entre los contratos eventuales que quedó afuera. Hay otro contrato artístico", el de Alejandro Britto, que "aún no sabemos si será renovado. Esperamos una respuesta", agregó Jiménez.

El gremio se declaró en asamblea permanente y convocó para hoy, a las 11.30, en las puertas de la radio a una protesta para repudiar el despido de Lovaisa y de otros compañeros en el resto del país. "Hay asambleas en distintos sindicatos y vamos a unificar las medidas", comentó.

"Lo que está claro que es un paso más en el vaciamiento de los medios públicos, que ya lo vienen haciendo en la Televisión Digital Abierta (TDA), Canal 7 y en Radio Nacional. Ya pasó el año pasado y se repite ahora. A este gobierno no le interesa tener medios públicos, pluralidad de voces, solo le interesa la pauta para los medios privados, y un discurso único", concluyó Jiménez.