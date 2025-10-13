Bajo las banderas, el sol es el primer largometraje de su director, el paraguayo Juanjo Pereira, formado en la UBA, y con galardones que acompañan su ópera prima: Premio FIPRESCI de la Crítica Internacional en la sección Panorama Berlinale 75, Premio "Valores Humanos" en Thessaloniki Documentary Festival, Gran Premio de la Competencia Internacional en BAFICI, y Mejor Documental de la Competencia Internacional en la 29ª edición del Festival de Cine de Lima. Bajo las banderas, el sol integró la Muestra Itinerante Bafici Rosario, que organizó Calanda Producciones en agosto; ahora, la película se estrenó en todo el país y también en El Cairo Cine Público (Santa Fe 1120).

El documental de Pereira está conformado íntegramente por imágenes de archivo de la dictadura que asoló a Paraguay entre 1954 y 1989, con Alfredo Stroessner en el poder. El material producido durante ese período fue prácticamente destruido en su totalidad; Pereira salió a su encuentro, y pudo también exhumar registros encontrados en el extranjero, para dar forma a un relato que se organiza desde imágenes producidas en aquellos años siniestros. La producción estuvo a cargo de Paula Zyngierman, cuya compañía, Maravilla Cine, conforma un catálogo autoral que incluye títulos como El ruido del tiempo (2022, Rubén Guzmán), Errante, la conquista del hogar (2022, Adriana Lestido), Herbaria (2022, Leandro Listorti), Senda India (2025, Daniela Seggiaro).

“Nuestra productora es relativamente joven, tenemos aproximadamente diez años como empresa, y si bien hemos producido películas de ficción y algunas más argumentales, el eje siempre estuvo en películas que recorran de alguna forma la historia; y por alguna casualidad o búsqueda nuestra, siempre terminamos acercándonos a películas que trabajan con archivo. “También mi socio, Leandro Listorti, trabaja en el Museo del Cine; y de alguna manera, eso hace que mucha gente se acerque a nosotros”, comenta Paula Zyngierman a Rosario/12.

“Bajo las banderas, el sol tiene la particularidad de ser una película donde solamente se utilizó material de archivo; la decisión del director fue la de trabajar exclusivamente con archivos que fueran oficiales y no particulares o privados, algo que muchas veces ocurre con películas de archivo. En este caso, él quiso recorrer un poco la construcción que hubo de la dictadura de Stroessner, la dictadura más larga de Latinoamérica, centrarse en buscar el material que había sido registrado oficialmente, y construir este relato en base a ese encuentro. Obviamente, el material es bastante escueto, no había tanta información como para armar el contenido final de la película, fue una búsqueda de mucho material, la mayoría encontrado fuera de Paraguay, porque Paraguay no tiene un archivo propio. Mucho se encontró en Argentina, y por eso también la película es una coproducción entre Argentina y Paraguay, a la que luego ingresaron Francia, Alemania y Estados Unidos”, continúa la productora.

-Qué complejidad; pensaba en Argentina, el archivo aquí también es un problema y no tenemos Cinemateca.

-La situación es distinta, porque nosotros, si bien no tenemos Cinemateca, sí tenemos mucha historia cinematográfica, hay una enorme cantidad de archivos sobre nuestra historia, y tuvimos una oposición a la dictadura que también estuvo registrada. En el caso de Paraguay -y esto lo descubrí haciendo la película, sinceramente no lo sabía-, toda la dictadura transcurrió en una especie de situación de falsa democracia, porque Stroessner llamaba a elecciones. El partido Colorado, que es el partido que actualmente sigue gobernando en Paraguay, lo pone a Stroessner como gobernante y llama a diversas elecciones consecutivas, donde él es el único que se presenta. Lo que ocurre en particular, no es que los archivos se hayan perdido, sino que no hubo un movimiento de resistencia para registrar, no hubo una situación explícita que alguien registrara, donde la gente se manifestara en contra, porque había una apariencia de falsa democracia. Los primeros archivos que aparecen con situaciones críticas vienen del extranjero, en general de la televisión francesa o de países que hacen alguna primera denuncia sobre situaciones que estaban ocurriendo. La película también describe eso.

-Hay una suerte de construcción episódica, y entre estos momentos, es inevitable que destaque la presencia de Josef Mengele, además médico personal de Stroessner.

-Lo que mencionás es un poco a lo que me refería, cuando aparece la certeza de que Stroessner es quien le da el documento de identidad paraguayo a Mengele, empiezan a escucharse un poco más fuertes las denuncias internacionales. Ahí es donde aparece una asociación más directa, sobre quién es este presidente latinoamericano que aloja a un nazi buscado en todo el mundo, creo que, en ese momento, la película adquiere un punto de inflexión, porque es cuando el mundo comienza a mirar qué está ocurriendo en Paraguay; es algo que empieza como una denuncia bastante solapada, de una periodista, y termina siendo un poco lo que va a visibilizar lo que está pasando en Paraguay.

-¿Cómo fue el diálogo creativo con Juanjo Pereira? ¿Hasta dónde intervenís y dónde no?

-En el caso de Juanjo Pereira fue bastante simple, yo integro un grupo de productores que siente que la producción es una tarea creativa, artística; no solamente hacemos gestiones, sino que participamos de los contenidos y de la toma de decisiones. Juanjo tenía muy claro la película que quería hacer, no fue nada difícil acompañarlo. Obviamente, las decisiones más difíciles o las discusiones más complicadas que uno tiene, acá tuvieron que ver con la primera película que Juanjo armó en su mente, después de dos años de investigaciones muy exhaustivas con los archivos; era una película que duraba más de dos horas y que era económicamente inviable, porque significaba adquirir una enorme cantidad de archivos, muchos de los cuales estaban en archivos internacionales que son muy caros. Entonces, ahí empezó una atención entre qué era lo fundamental que la película no podía perder y que había que pagar sí o sí, y qué cosas podían ser reemplazables o que se pudieran encontrar en otros archivos; allí hubo un diálogo un poco más difícil, además, Juanjo es también productor de la película. Afortunadamente, fue una película bastante angelada, porque tuvo bastantes apoyos internacionales, ganamos varios premios que nos permitieron llegar a la película que hubiéramos querido; en un recorrido donde hubo momentos de muchísimo amor y también de cierta tensión.