* Netflix y la BBC anunciaron el estreno de dos nuevas temporadas para Peaky Blinders. Se trata de una secuela que amplía este universo ficcional y le seguirá a la película (aún sin fecha de estreno confirmada) protagonizada por Cillian Murphy. Las temporadas estarán ambientadas en la ciudad de Birmingham resurgiendo de sus cenizas tras los bombardeos nazis en la II Guerra Mundial. Hay un gigantesco proyecto inmobiliario que el clan de los trajeados con boinas no se piensan perder. “La nueva generación de los Shelby ha tomado el volante, y será un viaje de locura”, prometió Steven Knight. Las barberías de medio mundo festejan felices.

* HBO Max acaba de estrenar La silla (domingos a las 23). La comedia creada y protagonizada por Tim Robinson (I Think You Should Leave), sigue a Ron Trosper, el ejecutivo de una compañía envuelto en una conspiración de alcances desproporcionados. Sus ocho episodios cuentan con la venia en producción de Adam McKay.

La silla.





* AMC Series estará disponible en América Latina a partir del 1° de noviembre. El canal de TV paga reunirá en un solo espacio desde el suspenso histórico de Turn: Washington’s Spies y The Son, hasta el horror sobrenatural de The Terror, pasando por el ingenio tecnológico de Halt and Catch Fire y el dramón con Rectify. “Será el hogar de historias audaces y originales que sólo AMC sabe contar. Más que una señal, una experiencia que impacta, emociona y conecta”, prometen sus responsables.

El personaje

Maestro de La suerte (Oscar Jaenada). Torero legendario que emprende un viaje con un taxista con buena estrella. Junto a David recorrerá España de una manera totalmente inesperada para el héroe de las plazas donde reinan el ole, los trajes chillones y la sangre animal. Un poco como Conduciendo a Miss Daisy pero con tauromaquia y flamenco de por medio.



