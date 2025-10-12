Música, tecnología y sociedad son los tres ejes que explora Tecnologías de la música (libro publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes), un compendio de análisis en torno a la historia reciente de Argentina. La obra presenta estudios de caso que abarcan géneros populares y académicos a partir de una perspectiva sociotécnica.

El volumen incluye ocho trabajos escritos por investigadores de diferentes universidades nacionales públicas (Camila Juárez, Ernesto Lavega, Guadalupe Gallo, Leonardo Waisman, Lisa Di Cione, Miguel Garutti, Nicolás Welschinger, Pablo Semán y Radek Sánchez Patzy) y organizados por ejes temáticos: los cambios en las configuraciones de ensambles instrumentales en fiestas y manifestaciones populares, la voz como tecnología, las máquinas como instrumentos o la relación entre géneros musicales y tecnologías.

El canto de Mercedes Sosa, el uso de instrumentos MIDI en la obra de Charly García o Luis Alberto Spinetta y el uso musical que L-Gante le dio a una notebook son algunos de los objetos abordados en esta compilación a cargo de Martín Liut., músico, docente e investigador, que dirige en la UNQ el proyecto de investigación "Territorios de la música contemporánea argentina".